Anticipazioni ‘Live – Non è la D’Urso’ 29 novembre: puntata davvero imperdibile, ecco tutti gli ospiti e i temi della serata.

La puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ di questa sera, domenica 29 novembre, è davvero imperdibile! Come ogni settimana, Barbara D’urso farà informazione e intrattenimento per il pubblico, con spazio alla cronaca e all’attualità, ma anche al gossip e ai programmi televisivi. Non mancheranno ospiti attesissimi, ma anche storie forti da raccontare, e come sempre ci sarà spazio anche per il Grande Fratello Vip, che è uno dei programmi più ‘chiacchierati’ e seguiti del momento. Insomma, ne accadranno davvero di tutti i colori nello studio di ‘Live’, che ogni settimana regala emozioni, divertimento e informazione.

Del resto, tutti i programmi di Barbara D’Urso sono particolarmente seguiti e lei riesce sempre a tenere il pubblico attaccato allo schermo. Ci riuscirà anche questa settimana? A giudicare dalle anticipazioni, è molto probabile di sì. Proviamo a scoprire insieme nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Live – Non è la D’Urso anticipazioni: ecco cosa accadrà nella puntata del 29 novembre, serata da non perdere!

‘Live – Non è la D’Urso’ va in onda ogni settimana e ottiene sempre grandi numeri in termini di ascolti e partecipazione del pubblico, che commenta sui social e segue le vicende che si susseguono in studio. Nella puntata di questa sera si parlerà innanzitutto di Diego Armando Maradona. Vera e propria ‘leggenda’ del calcio, Maradona è scomparso mercoledì 25 novembre a seguito di un arresto cardiorespiratorio. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi tifosi, ma in generale in tutti gli appassionati di calcio e non solo. Barbara D’Urso parlerà di lui e lo ricorderà con alcuni ospiti, in un momento che si prospetta davvero emozionante. Non mancherà, come sempre, un ampio spazio dedicato alla cronaca e all’attualità, ma poi arriverà in studio l’ex gieffina, nonché naufraga dell’Isola dei Famosi, Marina La Rosa, che parlerà per la prima volta del suo passato e di un ex da cui ha subito violenze.

Dopo questi momenti, poi, si passerà a parlare di gossip e Grande Fratello Vip, con due imperdibili faccia a faccia: quello tra Guenda Goria e il suo ex Telemaco Dell’Aquila, che si confronteranno dal vivo per la prima volta, e quello tra Paolo Brosio e la compagna Marialaura De Vitis con il presunto ‘amante’ di lei, Diego Granese.