Che tempo che fa, vaccino anti-Covid: Franco Locatelli annuncia la data

Intervenuto a Che tempo che fa, il professor Franco Locatelli annuncia la data di inizio di somministrazione dei vaccini.

Le attuali misure anti-Covid stanno dando buoni risultati: la curva epidemiologica è in fase discendente e ciò fa ben sperare. Ciononostante non è assolutamente consentito abbassare la guardia: lo ha affermato il presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, intervenuto stasera a Che tempo che fa su Rai 1. “I numeri sono in miglioramento, basta confrontarli con quelli della settimana scorsa per notare che stanno scendendo sia i ricoveri ordinari che quelli nei reparti di terapia intensiva”, ha dichiarato l’esperto. Da domani, 30 novembre, molti degli istituti di scuola media riapriranno: “Si tratta di uno dei luoghi più sicuri, hanno dato un contributo assolutamente marginale nell’aumento dei contagi”, ha dichiarato Locatelli. Riguardo poi al periodo natalizio, la posizione del professore è molto chiara: “Dimentichiamo il cenone con 15, 20 persone anche dello stesso nucleo familiare. E per quest’anno dimentichiamoci anche di feste in piazza e concertoni”. “Nessuno vuole sottovalutare le difficoltà degli operatori del turismo, né la passione di molti italiani per lo sci, ma condivido l’invito lanciato qualche giorno fa da Angela Merkel affinché in tutta Europa le piste da sci rimangano chiuse, e speriamo che anche Austria e Svizzera si adeguino”, ha aggiunto.

Franco Locatelli, ecco quando inizierà la somministrazione dei vaccini

Il problema più sentito è sicuramente quello del vaccino e la sua obbligatorietà o meno. “Gli italiani non devono avere il minimo dubbio sulla loro sicurezza, tutti gli step di controllo verranno largamente rispettati. Credo nella persuasione e nel convincimento, le vaccinazioni hanno debellato malattie terribili come vaiolo e poliomielite ma anche limitato la diffusione di altre malattie pericolose come epatite C e morbillo. Per alcune categorie come i medici il vaccino potrebbe essere obbligatorio. I due vaccini di Moderna e Pfizer verranno sottoposti al vaglio dell’Agenzia Europea del Farmaco e speriamo di ricevere l’approvazione come regalo di Natale. Dal 15 gennaio cominceremo a somministrare vaccini, si sta già lavorando da tempo per distribuzione”, ha dichiarato il presidente del Css.

Uno spiraglio in merito al vaccino è quindi previsto per metà del primo mese del 2021.

