GF VIP 5, Tommaso Zorzi in crisi: le sue parole nella casa

Tommaso Zorzi in crisi nella casa del GF VIP 5: ecco le parole dell’influencer che è apparso molto amareggiato

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più carismatici della quinta edizione del GF VIP. L’influencer, inoltre, è uno dei più amati del pubblico e di conseguenza uno dei candidati alla vittoria finale. Nella casa più spiata d’Italia, Zorzi ha stretto amicizia con Francesco Oppini. I due sono inseparabili, anche se non mancano i litigi. La loro amicizia ha attirato migliaia e migliaia di telespettatori. Sui social sono nate delle fanpage, quasi come una vera coppia.

GF VIP 5, Tommaso Zorzi in crisi: cos’è successo

Zorzi nelle ultime ore è entrato in crisi nella casa del Grande Fratello Vip. La sua coinquilina, Maria Teresa Ruta, le ha consigliato di ridimensionare il suo rapporto con Francesco Oppini: “Ti ho definito un’idrovora, tu succhi le energie. E credo che in questo momento è Francesco ad avere più bisogno di attenzioni, che ne pensi?”. Le parole di Maria Teresa hanno profondamente scosso Zorzi, che dopo alcune ore di riflessione ha dichiarato: “Ho grande stima di Maria Teresa e credo che lei abbia ragione. Forse ho danneggiato Francesco”. Zorzi ha poi avuto un confronto con Stefania Orlando, amica sia dell’influencer che di Maria Teresa Ruta. Secondo la Orlando, però, la Ruta ha torto: “Non puoi sempre mettere in discussione te stesso, metti anche gli altri ogni tanto”.

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sarà sicuramente tra gli argomenti della puntata del Grande Fratello Vip in onda domani in prima serata su Canale 5. Cosa ne penserà Oppini delle parole pronunciate da Maria Teresa Ruta? La conduttrice nel frattempo ha già raddrizzato il tiro, dichiarando di essere solamente gelosa. Tutta la verità la scopriremo domani nella nuova puntata del reality show.