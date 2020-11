Un momento molto profondo per Giulia Salemi nella casa del GF Vip, che la concorrente condivide con Andrea Zelletta: “Ho i sensi di colpa” e non trattiene le lacrime.

Giulia Salemi è entrata da qualche settimana nella casa del GF Vip è si è presentata come una giovane piena di entusiasmo, sempre allegra e spumeggiante. Si è anche ritrovata destinataria di un messaggio particolare giunto con un aereo dedicato a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Oggi, complice una chiacchierata con Andrea Zelletta, Giulia Salemi crolla e si lascia andare parlando della sua famiglia: “Ho i sensi di colpa”, non riesce a trattenere le lacrime. La giovane influencer ha raccontato del duro lavoro dei genitori e, in particolare, del suo splendido rapporto con la nonna. Giulia Salemi ha spiegato che la donna ormai non riesce più a vedere e che lei le ha promesso che l’avrebbe portata al mare. L’influencer avverte il senso di colpa per non riuscire a dedicarle il tempo che vorrebbe.

GF Vip, Giulia Salemi crolla parlando della famiglia

La dolce Giulia Salemi ha spiegato che i sentimenti nei confronti della sua amatissima nonna sono fortissimi. L’influencer ha affermato che ad essere troppo presi dalla propria vita non ci si rende conto che gli anni passano e lei non riesce ad accettarlo. Giulia ha raccontato che la nonna le dice: “Ormai è tardi, fino a qualche anno fa sarei venuta al mare” e che il fatto che le cose siano cambiate le fa male. “Vedo negli occhi di mia nonna troppa sofferenza, troppo dolore” ha aggiunto l’influencer. “Bisogna avere più comprensione, più altruismo, più umanità” ha continuato. Giulia Salemi ha rivelato quanto è felice sua nonna quando lei riesce a farle una telefonata e che si sente in colpa se, a volte, presa dagli impegni, deve tagliare a corto per fare altro. Una conversazione molto profonda, che dimostra tutto l’affetto che la dolce influencer ha per la sua famiglia.

Andrea Zelletta ha consolato Giulia Salemi, spiegandole che una volta usciti potranno cambiare questa sfera della loro vita e dedicare alla famiglia il tempo che merita.

