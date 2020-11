A distanza di alcuni giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, il sindaco Luigi De Magistris ha comunicato una splendida iniziativa.

Era il 25 Novembre scorso quando Diego Armando Maradona, a seguito di un arresto cardiocircolatorio, è morto. Era trascorso poco meno di un mese dal suo sessantesimo compleanno e soltanto pochissime settimane dal delicatissimo intervento al cervello, eppure il ‘Pibe De Oro’ non ce l’ha fatta. Sembrava che si fosse ripreso dopo l’intervento chirurgico. Sembrava che la riabilitazione stesse procedendo perfettamente. Ed, invece, Mercoledì scorso, intorno le ore 17:00, in Italia si è diffusa la notizia della sua morte. Una notizia davvero sconvolgente, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha lasciato impietriti davvero tutti. Non soltanto i suoi familiari, ma anche tutti i suoi tifosi ed, ovviamente, gli amanti del calcio. Maggiormente colpite dal dolore, lo sappiamo benissimo, sono state due città in particolare: l’Argentina, la sua terra natìa e dove si è organizzata la veglia funebre, e Napoli, la città che proprio lui ha portato alla gloria come calciatore. Ecco. Proprio alcune ore fa, il sindaco del capoluogo campano ha voluto annunciare ai suoi cittadini una splendida iniziativa. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale, Luigi De Magistris ha comunicato la sua importante decisione. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Maradona, la decisione del sindaco De Magistris: cosa accadrà

Contemporaneamente alla camera ardente presso ‘Casa Rosada’ in Argentina, anche a Napoli, i tifosi di Diego Armando Maradona hanno voluto organizzare una sorta di mausoleo. All’esterno della Curva B dello Stadio San Paolo, lo stesso stadio dove il ‘Pibe De Oro’ ha vinto, sono giunti davvero tantissimi suoi sostenitori che hanno voluto ricordarlo con sciarpe, striscioni, candele e molto altro ancora. Un gesto davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, sottolinea quanto il legame tra i napoletano e il grandissimo Maradona fosse davvero immenso. A renderlo ancora più chiaro e visibile a tutti, però, ci ha pensato il sindaco Luigi De Magistris. Qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina ufficiale Facebook, il primo cittadino del capoluogo campano ha voluto annunciare un’importante decisione. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Oltre al lutto cittadino e al cambio nome dello stadio che ha visto trionfare e gioire Diego Armando Maradona e tutti i suoi tifosi, il sindaco De Magistris ha preso anche un’altra importante decisione: denominare la fermata di Fuorigrotta della metropolitana proprio ‘Maradona’. Ma non solo. Da come si può chiaramente leggere, sembrerebbe che all’interno di questa fermata della stazione verrà allestita anche una mostra dedicata proprio al ‘Dio del calcio’ e al Napoli. Insomma, un’iniziativa davvero splendida, non credete?