Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il medico personale di Diego Armando Maradona sia indagato per la sua morte: i dettagli.

Se fosse realmente così, bisogna ammetterlo, si tratterebbe, senza alcun dubbio, di un grandissimo colpo di scena. La notizia, infatti, si è appresa qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto letteralmente il giro del web. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il medico personale di Diego Armando Maradona sia indagato per omicidio colposo. Sappiamo benissimo che, seppure a distanza di diversi giorni, non si hanno notizie certe sulla sua morte. Certo, i risultati della autopsia sembrerebbero confermare che il ‘Pibe De Oro’ sia morto per cause naturali. Fatto sta che, in questi ultimi giorni, stanno venendo a galla diverse questioni letteralmente irrisolte. È proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente leggere anche da diversi siti, sembrerebbe che Leopolo Luque, medico personale del campione argentino da diversi anni, sia indagato per omicidio colposo. E che, addirittura, sia stata predisposto la perquisizione della sua abitazione. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Morte Diego Armando Maradona, indagato il medico personale per ‘omicidio colposo’

Sono trascorsi alcuni giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, eppure ci sono ancora tantissimi dubbi da risolvere. In questi ultimi giorni, infatti, si è ampiamente detto che, purtroppo, il ‘Pibe De Oro’ abbia atteso, per bene 12 ore, i soccorsi. Ecco, ma è davvero così? Purtroppo, al momento, non sappiamo nulla di nuovo. Fino ad adesso, infatti, non sono spuntati nuovi elementi. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la procura di San Isidro abbia disposto la perquisizione della casa e dell’ufficio di Leopoldo Luque, il medico personale del campione argentino. A far scattare l’allarme, stando a quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe essere state le testimonianze delle tre figlie del campione argentino sui farmaci prescritti.

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona da diversi anni, sia indagato per omicidio colposo.