Ogni Mattina, drastica decisione: l’annuncio appena arrivato

È dal 29 Giugno scorso che Adriana Volpe ed Alessio Viola ci fanno compagnia con ‘Ogni Mattina’. In onda dal Lunedì al Venerdì su Tv8, il programma si accinge a fare compagnia il suo tanto caro ed affezionato pubblico per quasi tutta la mattina. L’appuntamento, infatti, inizia intorno le ore 10. E, pensate, termina per le ore 14. Insomma, ben quattro ore di assoluto divertimento, tanta cronaca ed attualità ed, ovviamente, anche di puro e sano gossip. Un appuntamento davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Eppure, qualche ora fa, abbiamo ricevuto una notizia davvero incredibile. Facciamo, infatti, riferimento ad un’importante e drastica decisione su di esso. Ecco, ma che cosa riguarda esattamente? Il programma non verrà più trasmesso? Assolutamente no, state tranquilli! Stiamo parlando, infatti, di una vera e propria clamorosa novità, che verrà messa in pratica già dalla prossima puntata. E, quindi, da domani, Lunedì 30 Novembre. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Ogni Mattina, drastica decisione sul programma: l’annuncio appena arrivato sui social

L’appuntamento di ‘Ogni Mattina’ che andrà in onda domani, Lunedì 30 Novembre, sarà un appuntamento completamente diverso dal solito. La notizia, come dicevamo precedentemente, è apparsa sul profilo social ufficiale del programma. Stando a quanto si apprende da questa ultima Instagram Stories, sembrerebbe che, nei prossimi giorni, il programma condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola continuerà ad essere trasmesso, ma in modo completamente insolito. Sappiamo benissimo che nei giorni scorsi, Giovanni Ciacci è risultato positivo al Coronavirus. È proprio per questo motivo che, essendo il costumista una presenza fissa del programma di Tv8, si è pensato di prendere una drastica decisione. Come dicevamo precedentemente, non si è affatto pensato di sospendere, seppure momentaneamente il programma, bensì si è deciso di mandarlo ugualmente in onda con una novità. Adriana Volpe ed Alessio Viola, infatti, condurranno la nuova puntata di ‘Ogni Mattina’ direttamente dalle loro abitazioni. Ovviamente, appena saputa la positività al Covid del costumista, tutto il gruppo di lavoro e i conduttori hanno iniziato la quarantena preventiva. Ed è per questo motivo che, pur di non perdere la messa in onda, il programma verrà trasmesso ugualmente. Ma i suoi conduttori saranno collegati dalle loro case. Un appuntamento, da come si può chiaramente comprendere, davvero inedito, ma ovviamente imperdibile.

È proprio questo l’annuncio pubblicato qualche ora fa su Instagram. E che, soprattutto, comunica al suo tanto caro ed affezionato pubblico social la novità delle prossime ore. Ci teniamo a specificare: nulla cambia, ovviamente! Imperdibili erano gli appuntamenti precedenti. Ed imperdibili saranno quelli a venire.

