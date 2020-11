Orietta Berti positiva al Coronavirus: l’annuncio appena arrivato

Anche Orietta Berti è risultata positiva al Coronavirus: l’annuncio è stato appena dato sul suo canale social ufficiale, come sta adesso.

L’annuncio è appena arrivato. E a darlo è stato proprio la diretta interessata. Orietta Berti è positiva al Coronavirus. Sappiamo benissimo che, in queste ultime settimane, sono davvero tantissime le persone appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno rivelato di aver contratto il temibile virus cinese. A partire da Carlo Conti e Gerry Scotti fino a Iva Zanicchi, sono davvero numerosi i personaggi pubblici che hanno iniziato la loro battaglia contro il Covid. Ad essi, purtroppo, si aggiunge anche il nome della simpaticissima Orietta Berti. Proprio pochissimi istanti fa, la famosissima cantante ha annunciato ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid-19. Una notizia davvero spiazzante, da comes si può chiaramente comprendere. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Orietta Berti positiva al Coronavirus: l’annuncio sui social

Anche Orietta Berti ha contratto il Coronavirus. L’annuncio, come dicevamo precedentemente, è arrivato qualche istante fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato tutti i suoi sostenitori completamente senza parole. ‘Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19’, inizia proprio con queste parole l’annuncio della simpaticissima cantante sul suo canale social ufficiale. Una notizia, come annunciato poco fa, che ha spiazzato davvero tutti. E non è un caso se, prontamente, i suoi followers hanno voluto immediatamente dedicarle un dolce pensiero. Appena appresa la notizia della sua positività, infatti, i suoi più grandi ammiratori hanno voluto dimostrarle tutto il loro conforto.

Fortunatamente, come specificato anche dalla diretta interessata, sembrerebbe che Orietta Berti stia bene. ‘Sono a casa e sono sotto controllo medico’, ha continuato a dire la cantante prima di fare le classiche raccomandazioni. Un grandissimo in bocca al lupo, carissima Orietta.

Il dramma raccontato in diretta

Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Oggi è un altro giorno’ con Serena Bortone, la simpaticissima Orietta Berti ha raccontato il dramma suo. Ed, ovviamente, di suo marito Osvaldo.

