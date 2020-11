Ornella Vanoni: “Ho sofferto di depressione”, al dolorosa confessione dell’amatissima cantante.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, avrà luogo una nuova puntata di Domenica In, il seguitissimo programma condotto dalla meravigliosa Mara Venier. Una trasmissione che riesce ad avere ascolti record; il successo è ovviamente dovuto anche alla bellissima presentatrice, che con la sua personalità tanto schietta e passionale immerge il pubblico nel salotto del suo programma. Tanti gli ospiti che anche oggi saranno presenti, e che sicuramente non deluderanno le aspettative dei telespettatori, tra rivelazioni inaspettate e momenti commoventi. Nella puntata di oggi ci sarà proprio lei, l’amatissima Ornella Vanoni. Una cantante che negli anni ha conquistato le classifiche musicali, incantando con al sua portentosa voce. Non tutti sanno però, che la Vanoni ha sofferto di depressione: la dolorosa confessione dell’artista.

Ornella Vanoni, la difficile confessione: “Ho sofferto di depressione”

Come abbiamo già annunciato, oggi andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il bellissimo programma domenicale condotto dalla passionale Mara Venier. Nella puntata che avrà luogo, molti saranno gli ospiti in studio. Non possiamo certamente non citare la meravigliosa Ornella Vanoni, la mitica cantante che con la sua voce ha fatto breccia nel cuore di molti. Purtroppo, la Vanoni ha confessato di aver sofferto di depressione, ed è riuscita a superare la fase acuta solo grazie all’aiuto di uno psichiatra. “Tre depressioni sono state pesanti. Soffrivo d’ansia che mi impediva di dormire, dopo due mesi di insonnia, la depressione ti colpisce per forza. La prima volta ne sono uscita per miracolo senza curarmi. Ma la seconda volta mi sono rivolta ad un esperto”, queste le parole della cantante, che ha deciso di rivelare un momento buio della sua vita.

Ornella ha anche proseguito, sostenendo che si tratta di una malattia molto grave, che spesso viene sottovalutata soprattutto da chi sta intorno. Quando ha chiesto aiuto ad uno specialista, ha iniziato a prendere dei psicofarmaci, antidepressivi per aiutare a risolvere il problema. “La persona depressa è vuota, non riceve o manifesta nessun sentimenti. Si crea una forte barriera“, ha confessato la meravigliosa cantante. Una rivelazione inaspettata, di cui pochi erano a conoscenza, ma che sicuramente ha aiutato l’artista a liberarsi di un peso grande.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui