Roberto Bolle, a breve il ritiro dalle scene: l’annuncio inatteso

Intervistato da Sky Tg 24, Roberto Bolle rivela che il suo ritiro dalle scene è prossimo: l’annuncio dell’Etoile e il motivo della decisione.

Lo stop ad una delle carriere più strabilianti del panorama artistico mondiale sarebbe prossimo: stiamo parlando del ritiro dalle scene di Roberto Bolle, ballerino classico di fama planetaria. L’annuncio lo ha fatto lui stesso nel corso di un’intervista a Sky Tg 24: mancherebbe poco insomma alla pensione per il primo ballerino della storia ad essere diventato Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Apprezzato in tutto il mondo per il suo talento straordinario, anche dopo il ritiro dalle scene Bolle continuerà sicuramente ad essere molto richiesto in tv: le prime serate da lui condotte per il piccolo schermo hanno sempre ottenuto un grande successo come “Danza con me“, spettacolo di Capodanno che andrà in onda in prima serata il 1° gennaio 2021 su Rai Uno nel quale, come annunciato dall’artista, sarà ospite Vasco Rossi.

Roberto Bolle, l’annuncio del ritiro: ecco il motivo

Sapere del suo ritiro dalle scene è certo un brutto colpo per i fan e comunque un po’ per tutti: nell’immaginario collettivo Bolle è un’icona mondiale della danza e a notizia di certo non può lasciare indifferenti. La danza però ha le sue regole e, nonostante sembri sempre giovanissimo, anche Roberto Bolle deve fare i conti col tempo che passa. “I ballerini vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022. Secondo me è un buon compromesso: fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani. Iniziamo a ballare a livello professionistico quando abbiamo 19 anni e entriamo in compagnia. Iniziamo la scuola quando abbiamo 11 anni, adesso sono trent’anni che faccio questo lavoro e che spingo il mio fisico al massimo, ad altissimi livelli, chiedendo ogni giorno di più. Ma finché il fisico me lo consentirà andrò avanti”, ha spiegato a Sky Tg 24.

E voi guarderete “Danza con me” a Capodanno?

