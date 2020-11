Tragico lutto tra lo staff di Gomorra, l’addio di Marco D’amore è davvero doloroso: l’ultimo post su Instagram da brividi, cos’è successo.

È una delle serie televisive esclusive di Sky che, sin dal primo momento, ha riscosso un successo davvero impressionante. Stiamo parlando di ‘Gomorra’. Completamente concentrata sulle vicende del clan guidato da Genny Savastano a Secondogliano, in Napoli, e su quelle di tutti i suoi rivali, la serie napoletana è arrivata alla quarta stagione. E prossimamente, anche se non si sa ancora quando, verrà trasmessa anche la quinta stagione. Che, a quanto pare, potrebbe essere anche l’ultima. Non sappiamo esattamente quando verranno mandate in onda le nuove puntate. Anche perché non è stato dato ancora nessuno annuncio ufficiale e, tra l’altro, le nuove riprese sono iniziate nei giorni scorsi. Fatto sta che, in queste ultime ore, tutti gli attori e lo staff che lavora alla produzione delle puntate sono stati colpiti da un gravissimo lutto. Ebbene si. Proprio uno dei lavoratori della serie televisiva ed, in particolare, l’ispettore della produzione, purtroppo, è venuto a mancare. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha gettato nello sconforto totale tutti coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare con lui. In primis, quindi, Marco D’Amore.

Gomorra, tragico lutto: l’addio doloroso di Marco D’Amore

Un vero e proprio addio doloroso quello che, pochissime ore fa, Marco D’Amore ha voluto condividere sulla sua pagina Instagram ufficiale. Con delle parole davvero da brividi, l’attore napoletano ha voluto concedere l’ultimo saluto a Gianni, l’ispettore della produzione della serie ‘Gomorra’. Un ultimo post davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, sottolinea quanto tra i due uomini corresse un rapporto davvero splendido. E, soprattutto, speciale. ‘Era impossibile non amarlo’, ha detto il Ciro Di Marzio della famosa serie televisiva di Sky. La notizia, com’è giusto che sia, ha sconvolto davvero tutti. E lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti giunti a corredo di questo vero e proprio post da brividi. A quanto pare, Gianni sarebbe morto di Coronavirus. E, stando a quanto traspare dalle sua parole, sembrerebbe che la sua battaglia contro il temibile virus cinese sia durata diversi mesi. ‘In questo anno maledetto ed a causa di questo virus è andato via Gianni ed è giusto che chi ama Gomorra La Serie lo sappia’, ha scritto Marco D’Amore per descrivere ampiamente questo tragico lutto. Infine, poi, ha concluso: ‘ti prometto che questa ultima stagione così come mi avevi chiesto mesi fa … addà scassà tutt cos Marchetié’.

Ovviamente, all’addio doloroso di Marco D’Amore non potevano non aggiungersi anche la parole di un altro perno fondamentale di Gomorra: Salvatore Esposito, alias Genny Savastano. Anche lui, infatti, su Facebook, ha voluto salutare il buon Gianni in modo più che emozionante.

