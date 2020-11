Tu si que vales, la finale: Andrea Paris è il vincitore, la commovente dedica a Veronica Franco.

Ieri sera è andata in onda la finalissima di Tu si que vales, l’amatissimo programma che da anni riesce ad avere ascolti record. Un successo dovuto anche ai fantastici giudici che con le loro personalità tanto schiette e divertenti si immergono completamente nelle esibizioni. 16 i finalisti arrivati all’ultima puntata della trasmissione, ma come sappiamo uno solo è riuscito ad arrivare al podio finale. Dopo varie prove ed esibizioni, il pubblico ha scelto il suo preferito, infatti, a giudicarsi la vittoria è stato Andrea Paris, l’abile mago ‘prestigiattore’, prestigiatore e attore, come ama definirsi.

Tu si que vales, si giudica la vittoria Andrea Paris,l’abile mago

Una finalissima davvero scoppiettante, ricca di colpi di scena, ed emozioni indescrivibili. Nella puntata di ieri, abbiamo visto il grande ritorno di Gerry Scotti, tornato dopo essere guarito dal coronavirus. Tra i 16 finalisti, tutti incredibilmente bravissimi, è stato Andrea Paris a giudicarsi la vittoria, il mago prestigiatore divenuto popolare grazie ad un video diventato in poco tempo virale “Il Lonfo”, la poesia di Fosco Maraini recitata con sua figlia. L’artista nel 2019 aveva già partecipato ad un’altra fantastica trasmissione, Italia’s got talent. Anche in quell’occasione è riuscito a colpire i telespettatori, tanto da classificarsi al secondo posto. Questa volta Paris ha raggiunto il podio, arrivando al primo posto, dopo essere arrivato all’ultimo step, scontrandosi con tre fenomenali artisti. Non poteva essere diversamente, con la sua ironica leggerezza Paris ha incantato davvero tutti.

Andrea Paris ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, la giovane concorrente di Tu si que vales scomparsa recentemente, lasciando tutti sospesi nel vuoto. Un momento davvero emozionante, tra l’applauso del pubblico e l’evidente commozione. Non solo, l’amatissimo mago ha comunicato in diretta che una parte della vittoria sarà evoluta in beneficenza. Mentre, a giudicarsi il premio Tv TIMVISION è stato Andrea Muzii, il campione di memoria. Una finalissima, possiamo dire, che non ha deluso le aspettative di nessuno, un turbinio di emozioni ha accompagnato tutta la puntata.

