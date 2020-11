Tu Si Que Vales, spunta il clamoroso fuori onda: si è sentito chiaramente; ecco cosa è successo durante la puntata finale.

Una puntata ricca di emozioni, quella di Tu si que vales in onda ieri sera, 28 ottobre 2020. Si tratta della puntata finale della trasmissione targata Maria De Filippi, dove a trionfare è stato il mago prestigiatore Andrea Paris. Una vittoria decretata dal pubblico, che nel corso della serata ha potuto votare il suo preferito. La puntata, quindi, è stata trasmessa rigorosamente in diretta. Ciò significa che, in caso di errori o parolacce, non è possibile ‘tagliare’! Lo sa bene Sabrina Ferilli, che più volte nel corso della puntata lo ha simpaticamente ricordato alla De Filippi, pregandola di non farle “brutti scherzi” come al solito. Ma anche ieri sera in studio è apparsa Nebula. “Non garantisco Maria, qua volano parolacce!”, avvisa la Ferilli. E, in effetti, la parolaccia è arrivata. Ma non in diretta, bensì durante un fuori onda, subito dopo il lancio della pubblicità. Scopriamo di più.

Tu Si Que Vales, spunta il clamoroso fuori onda: Sabrina Ferilli se lo lascia sfuggire!

Sabrina Ferilli è un vero valore aggiunto per Tu si que vales. Per il secondo anno consecutivo come guida della giuria popolare, l’attrice romana ha conquistato tutti con la sua simpatia, la sua spontaneità e il suo grande cuore. Una spontaneità che, spesso, le fa pronunciare qualche parola di troppo. E anche nella puntata di ieri, quella dedicata alla finale, Sabrina si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto colorito. Non è accaduto in diretta, ma al momento della sigla prima stacco pubblicitario: è possibile sentire un “vaff…” provenire proprio dalla voce della Ferilli. (per vedere il video condiviso da Gossip e Tv, CLICCA QUI) D’altronde Sabrina aveva avvisato la sua amica Maria di non farle sorprese ‘terrificanti’. Ma il siparietto con Nebula e con tanto di poltrona telecomandata non è mancato neanche ieri sera!

Risate assicurate con la bellissima Sabrina Ferilli: la ritroveremo nel cast della trasmissione anche per il prossimo anno? Noi ce lo auguriamo davvero! Non ci resta che attendere la prossima edizione per scoprire tutte le novità di uno dei programmi più amati della nostra tv.