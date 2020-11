Alfonso Signorini, non l’avete mai visto così: spuntano gli scatti imperdibili del conduttore del Grande Fratello Vip, ecco come si è mostrato.

Alfonso Signorini è alla sua seconda stagione al timone del Grande Fratello Vip. Sempre abituato a fare da opinionista e ospite accanto alla conduttrice Ilary Blasi, ormai il direttore di ‘Chi’ è diventato il ‘padrone di casa’ del programma di Canale 5, che come sempre riscuote grande successo. Le dinamiche all’interno della casa sono davvero tantissime, tant’è vero che l produzione ha deciso di allungare questa edizione, rendendola la più lunga della storia del programma.

Il GF Vip, infatti, andrà avanto fino a metà febbraio, anche se alcuni concorrenti dopo aver saputo la notizia hanno minacciato di abbandonare il gioco, perché non intendono trascorrere il Natale lontano dai propri cari. Una di queste è sicuramente Elisabetta Gregoraci, che sembra decisa a lasciare per poter rivedere suo figlio Nathan Falco, che non vede ormai da più di due mesi. Come lei anche Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e altri hanno appreso con titubanza la notizia, perché vogliono rivedere i propri cari, ma anche per riprendere in mano le proprie cose. Sempre molto attivo sui social, Alfonso Signorini intanto si diverte a trascorrere le sue giornate tra lavoro e relax e ha pubblicato su Instagram delle immagini a dir poco imperdibili, in cui si mostra come non l’avete mai visto. Siete curiosi di scoprire i dettagli?

Alfonso Signorini, così non l’avete mai visto: ecco come si è mostrato su Instagram

Solitamente siamo abituati a vedere Alfonso Signorini in ‘tenuta da lavoro’, ovvero con giacca e cravatta nello studio del Grande Fratello Vip. Il conduttore è amatissimo dal pubblico e ogni settimana regala ‘perle’ di simpatia o saggezza durante il programma, a volte finendo anche per gettarsi sul pavimento, il che fa sempre molto divertire la gente che guarda da casa. In questi giorni, però, il giornalista e direttore di ‘Chi’ si è voluto mostrare in un momento particolare e soprattutto con un look che non avevamo mai visto su di lui.

Il conduttore ha infatti pubblicato un piccolo collage, in cui a sinistra c’è lui in tenuta sportiva mentre si allena con degli elastici, e a destra i fornelli accesi con sopra alcune pentole, perché il conduttore sembra essere anche un ottimo cuoco, come scrive nella didascalia: “La mattina leoni e a pranzo mangioni”, scrive, aggiungendo poi che il suo pranzo è a base di ‘spaghi’ con cime di rapa. Avevate mai visto Signorini in questa versone casalinga? Vi piace?