Belen Rodriguez a ruota libera dopo l’ultima puntata di Tu si que Vales: il messaggio della showgirl argentina è davvero da brividi.

La settima edizione di Tu si que Vales è, purtroppo, giunto al termine. Dopo un viaggio intensissimo durato circa dodici settimane, lo show del Sabato sera ha salutato il suo tanto caro ed amato pubblico con una puntata davvero fenomenale. A trionfare, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è stato Andrea Paris. Anche se c’è da ammettere che, come al solito, le emozioni vissuti nel corso della finale sono state davvero infinite. A partire, quindi, dalle incredibili esibizioni che i sedici finalisti ci hanno regalato. Fino ai momenti imperdibili e veri e proprio colpi di scena. Insomma, come ogni anno, anche questa settima edizione passerà letteralmente nella storia. È proprio per questo motivo che, pochissime ore dopo la finale, Belen Rodriguez ha voluto scrivere un vero e proprio messaggio da brividi. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez dopo Tu si que Vales: messaggio da brividi

È dalla primissima puntata di Tu si que Vales che, lo sappiamo benissimo, Belen Rodriguez ne è al timone. In questi sette anni, la showgirl argentina ne ha visto davvero di cotte e di crude. Ha visto i diversi conduttori televisivi alternarsi al suo fianco. Ed ha visto diversi capitani della giuria popolare. Lei, invece, è rimasta sempre lì. Le vesti da conduttrice, c’è da ammetterlo, le calzano davvero a pennello. E lei, puntata dopo puntata ed anno dopo anno, non perde mai occasione di poterlo dimostrare apertamente. Lo ha fatto anche nel corso di quest’edizione, ovviamente. È proprio per questo motivo che, qualche ora dopo l’ultima puntata di Tu si que Vales, la bellissima Belen ha voluto scrivere un vero e proprio messaggio da brividi.

Sono proprio queste le parole che Belen Rodriguez, dopo la finale di Tu si que Vales, si è sentita di scrivere sul suo canale social ufficiale. Un messaggio, da come si può chiaramente comprendere, davvero speciale e, soprattutto, ricco di gratitudine.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui