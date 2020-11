Come scegliere i pantaloni in base al proprio fisico: consigli utili

Come scegliere i pantaloni in base al proprio fisico, non a tutte infatti stanno bene le stesse cose: consigli utili per scegliere al meglio e valorizzarsi

Quante volte abbiamo sentito dire: “Non so cosa mettere”, “Non ho nulla da mettere”, “Non mi piace niente come mi sta”, “Sto malissimo”. Frasi che sentiamo spessissimo e che molte volte siamo le prime a pronunciare. In molti infatti non riescono a valorizzarsi nel modo giusto. A volte si pensa che sia semplice vestirsi, che sia semplice scegliere un capo d’abbigliamento che ci piace e indossarlo. Non è affatto così. Prima di scegliere qualsiasi cosa, bisognerebbe capire come scegliere cosa indossare e come indossarlo. Sicuramente il primo passo è quello di capire quali sono i colori che ci stanno meglio. Ecco che entra in gioco la nostra amatissima armocromia. Fondamentale per capire cosa ci sta bene e cosa no, perché ricordate che ci sono due elementi che devono combaciare per riuscire ad avere un effetto armonico:

Colori: tramite l’armocromia bisogna capire quali colori ci stanno bene e quali no Forma: attraverso la forma del nostro corpo possiamo benissimo riuscire a capire quali sono i capi d’abbigliamento che maggiormente possono valorizzarci

Conoscere le varie forme del corpo, e quindi riconoscere la propria, è veramente fondamentale per sapere come vestirsi bene. Non si può proprio pensare di sapere come vestirsi alla moda e bene se non abbiamo prima imparato a conoscere a fondo il nostro corpo, e grazie a questo sapremo valorizzarlo mettendo in evidenza i suoi pregi e riuscendo a nascondere quei piccoli difetti che invece ci fanno impazzire. Capendo la forma del nostro fisico, infatti, non solo saremo in grado di capire i punti di forza su cui investire tutte le nostre energie, ma saremo anche in grado di valorizzarlo. Se pensate che tutto questo sia enormemente difficile, non è così. Ci sono alcune linee guida per poter riuscire a valorizzarci al meglio e capire che tipo di corpo abbiamo.

Come scegliere i pantaloni in base al proprio fisico: consigli utili

Non possiamo infatti basarci solamente sui must have del momento o su una fashion blogger che ci piace particolarmente per vestirsi con stile. Quante volte ci sarà capitato di acquistare un capo solo perché ce l’ha quella influencer o quella particolare star che ci piace, però poi non ci sta allo stesso modo? Capire la forma del proprio corpo è fondamentale per migliorare se stessi e soprattutto per capire come vestirsi bene ad ogni occasione. In Italia, le forme del corpo più comuni sono generalmente 5, ed abbiamo voluto fare una breve descrizione per ognuna in modo d capire a quale appartenete.