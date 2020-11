Covid, pronto il Bonus Natale: indennità da 1000 euro, a chi spetta e come funziona.

Il Governo sta cercando di lavorare pienamente per far fronte all’emergenza che il nostro Paese sta vivendo, un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica. Con il precedente Dpcm, infatti, molte attività hanno visto la chiusura delle serrande, mentre per altre vi è stata una riduzione delle ore lavorative, o del divieto di ospitare i commensali al tavolo. Una decisione presa dopo l’aumento del numero dei positivi. Il decreto entrato in vigore il 6 novembre, ha visto la divisione dell’Italia in tre zone di rischio, ovvero gialla, arancione e rossa; negli ultimi giorni, abbiamo assistito ad uno spostamento di alcune Regioni da zona rossa ad arancione, e da arancione a gialla, dato che sembra esserci stato un rallentamento in queste aree del numero dei contagiati. Il Governo, nel precedente Dpcm, aveva già parlato di aiuti economici per coloro che erano stati maggiormente colpiti, sotto la denominazione di Decreto Ristori. A quanto pare, è pronto. Il Bonus Natale arriverà, si tratta di un’indennità da 1000 euro: a chi spetta e come funzione.

Covid, arriva il Bonus di Natale: indennità da 1000 euro

Come abbiamo appena esposto, il Governo sta lavorando per cercare di sostenere l’Italia dall’emergenza sanitaria ed economica. Molti sono stati i decreti emanati, in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato tutte le nuove restrizioni entrate in vigore per cercare di attenuare la curva dei contagi. Non solo, Conte ha anche manifestato il pronto intervento del Governo per cercare di aiutare tutti i lavoratori colpiti maggiormente da questa emergenza, e che sta logorando milioni di famiglie.

Il Decreto Ristori è pronto, e presto, arriverà il Bonus di Natale, si tratta di un’indennità di 1000 euro per i lavoratori precari del turismo, dello spettacolo e del settore termale, oltre ad altri stagionali, somministrati, lavoratori a chiamata, venditori a domicilio, autonomi privi di partita Iva e iscritti alla gestione separata Inps. A questo si aggiunge un altro bonus da 800 euro per i lavoratori dello sport.

Il via libera al decreto Ristori quater è stato dato dal Consiglio dei ministri, che ha stanziato 700 milioni per il Bonus Di Natale. Sono le categorie di marzo ed aprile da 600 euro, che sono state poi rinnovate col decreto Agosto e dal decreto Ristori Bis per il mese di Novembre. Rientrano anche gli agenti di commercio, esclusi precedentemente dai ristori a fondo perduto, e anche chi non è titolare di pensione, non ha un lavoro dipendente e non prende la Naspi. Tale decreto, in totale, vale 8 miliardi, la maggior parte utilizzati per il rinvio delle tasse, con pagamenti che saranno posticipati al 2021.

