Cristiano Malgioglio torna al GF Vip come concorrente: il motivo è particolare, ecco di cosa si tratta nel dettaglio, lo ha detto lui stesso!

Cristiano Malgioglio è stato uno dei più grandi protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Le sue battute e le sue uscite all’interno della casa sono diventati dei veri e propri ‘cult’, in particolare sul web, dove tutti utilizzano le sue frasi per creare nuovi ‘meme’. Siamo sicuri, dunque, che il ritorno nella casa più spiata d’Italia, in particolare in questo momento delicato per tutti, porterà brio e felicità tra gli inquilini. Nella casa al momento c’è una certa tensione, anche perché i concorrenti hanno saputo che questa edizione sarà la più lunga della storia del GF Vip e durerà fino a febbraio. Natale, Capodanno, Epifania, i ‘vipponi’ dovranno stare nella casa per tutto questo tempo, a meno che non decidano di abbandonare, visto che quando hanno deciso di parecipare sapevano che il reality sarebbe terminato a inizio dicembre.

Un cambiamento non da poco, insomma, che molti non hanno preso al meglio. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, vuole tornare a casa dal suo piccolo Nathan; Francesco Oppini non vede l’ora di rivedere la sua fidanzata Cristina e la sua famiglia. Insomma, i senimenti nella casa sono contrastanti e l’arrivo di Malgioglio, previsto per la puntata di stasera, sconvolgerà sicuramente gli equilibri: ecco i motivi per cui il famoso showman ha decisi di cominciare questa nuova avventura

Cristiano Malgioglio entra al GF Vip: ecco cos’è successo e perché parecipa al Festival.

Cristiano Malgioglio sta per entrare nella casa del Gf Vip e già promette che accadranno scintille. Il famso ‘paroliere’ ha già partecipato alla seconda edizione del progammata e ha avuto un grande successo. A quanto pare, ora bisserà la sua esperienza nella casa, entrando insieme agli altri inquilini. Ma sapete perché ha deciso di rientrare? Lo ha spiegato lui stesso in un lugno post su Instagram.

“Ho bisogno di socializzare. Questo Covid ha messo ansia a molti di noi…Bisogna sorridere anche se si è tristi”, si legge“Perché tornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio”, scrive Malgioglio nel post che ha pubblicato qualche giorno fa su Instagram, Cosa ne pensate delle sue parole? Ce lo vedete all’inerno della casa? Ecco tutti i dettagli di questa nuova ‘avventura.