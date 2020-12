GF VIP 5, scoppia la lite in studio: “Stai zitta scema”, volano parole grosse

Durante la puntata odierna del GF VIP 5, è scoppiata una lite in studio: “Stai zitta scema”, volano parole grosse

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show terrà compagni agli italiani anche a Natale, andando in onda sino a febbraio. Nella puntata odierna è scoppiata una lite in studio tra due ex concorrenti. Sono volate parole grosse. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Nella puntata odierna del Grande Fratello Vip, c’è stato un acceso scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Nella scorsa puntata, infatti, la Gregoraci rimproverò un comportamento della Salemi, la quale, secondo la versione della calabrese, avrebbe ‘ammiccato’ l’ex marito. La Salemi ovviamente si è discolpata, ma nella puntata in onda stasera su Canale 5 è stato aperto nuovamente l’argomento. La modella e influencer ha liquidato la questione, dichiarando: “Io sono a posto con la coscienza. Pensate quello che volete“. Dallo studio è intervenuta la Contessa De Blanck, che ha dichiarato: “Me l’ha detto pure Flavio (Briatore ndr.) che lei ci provava, ma lui non se la filava per niente“.

Le parole della Contessa De Blanck hanno suscitato la reazione di Myriam Catania, altra concorrente eliminata. Secondo l’attrice e doppiatrice, la Contessa ha fatto passare Giulia Salemi come una poco di buono. La De Blanck allora ha preso parola e si è scagliata contro Myriam Catania: “Stai zitta, scema“. La Contessa ovviamente ci ha tenuto a precisare che non voleva far passare la Salemi come una poco di buono, ma si è limitata a raccontare quanto gli era stato riferito da Briatore.