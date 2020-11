GF Vip, commento piccante di Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo batte tutti”

Stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e intanto nella casa spunta un commento piccante di Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo batte tutti”.

Al GF Vip non ci si annoia mai, questo è certo. Per i concorrenti questa è stata una settimana molto intensa: abbiamo assistito al crollo di Giulia Salemi e all’ingresso a sorpresa di Alfonso Signorini nella casa. Questa sera andrà in onda una nuova puntata e scopriremo quale degli inquilini in nomination sarà eliminato dal pubblico. Ovviamente, non sono mancati momenti di grande divertimento e complicità. Come accaduto durante una simpatica chiacchierata che ha coinvolto i ragazzi mentre si cambiavano. Elisabetta Gregoraci, amatissima dal pubblico del GF Vip, ha fatto un commento piccante su Pierpaolo Pretelli. Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip, il commento piccante di Elisabetta Gregoraci

La bella showgirl ha fatto emozionare i fan con il suo percorso all’interno della casa del GF Vip. Complice anche la sua splendida amicizia, “speciale” come l’ha spesso definita lei, con Pierpaolo Pretelli. Nonostante alcune diatribe, l’affetto tra i due è evidente. Complice una battuta di Andrea Zelletta, in biancheria e intento a cambiarsi, la Gregoraci ha fatto un commento piccante su Pierpaolo Pretelli. “Batte tutti” ha affermato, riferendosi alle sue “qualità” fisiche. Un momento di grande leggerezza e serenità tra gli inquilini, che sono reduci da una settimana particolarmente pesante. Hanno infatti scoperto del prolungamento del programma che terminerà a Febbraio. Al momento, Elisabetta Gregoraci sembra ferma sulla decisione di abbandonare il GF Vip nella data stabilita agli inizi; il pubblico, ovviamente, spera che lei cambi idea. Ricordiamo che ci saranno diversi nuovi ingressi nella casa e Signorini stesso ha fornito qualche indiscrezione.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire quale concorrente dovrà abbandonare la casa.

