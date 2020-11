GF Vip, anche Dayane Mello è in crisi e vuole abbandonare la casa più spiata d’Italia: il commovente sfogo nel giardino.

È da quando Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip che, all’interno della casa, si è letteralmente seminato il panico. Proprio nel corso della puntata di Lunedì 23 Novembre, tutti i concorrenti sono venuti a sapere che il reality non finirà il 4 Dicembre, come previsto, bensì che proseguirà fino all’anno nuovo. Ed, in particolare, il 15 Febbraio. Un clamoroso colpo di scena, c’è da ammetterlo. Che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, ha gettato tutti nello sconforto. Sono stati davvero diversi, infatti, i concorrenti che, appena appresa la notizia, hanno rivelato di essere seriamente intenzionati a voler abbandonare la casa. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, non ha assolutamente fatto mistero. Tra un po’ arriva il Natale. E lei, come specificato dalla diretta interessata, ha intenzione di trascorrerlo con suo figlio Nathan. Anche Dayane Mello, in queste ultime ore, è sulla stessa scia. In un momento si sfogo proprio con la conduttrice calabrese e Stefania Orlando, la modella ha annunciato di voler abbandonare il gioco proprio per sua figlia Sofia. Ecco tutti i dettagli.

Dayane Mello vuole abbandonare il GF Vip: lo ha appena annunciato

Mancano pochissime ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, eppure Dayane Mello sembrerebbe essere seriamente intenzionata ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. A breve, molto probabilmente, ciascun inquilino dovrà rivelare ad Alfonso Signorini le proprie intenzioni. E, a quanto pare, anche la modella non sembrerebbe essere intenzionata a rimanere fino alla fine. La finale, da come abbiamo raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe essere per il 15 Febbraio. Si tratterebbe, quindi, di altri tre mesi abbondanti. Eppure, non tutti sembrerebbero essere propositivi nel continuare. Elisabetta Gregoraci, come dicevamo precedentemente, vorrebbe abbandonare. Così come anche Francesco Oppini. In queste ultime ore, però, si è aggiunta anche la Mello. In un momento di relax con la conduttrice calabrese e Stefania Orlando, Dayane ha ammesso di voler abbandonare la casa per sua figlia. Stando a quanto sia apprende dal suo emozionante sfogo, sembrerebbe che la modella si sia resa conto della voce triste della piccola Sofia quando le ha mandato un saluto nel corso dell’ultima puntata. E che da lì, quindi, ha preso quella decisione. ‘Non mi tolgo dalla testa quel messaggio’, ha detto alle sue compagne di viaggio. Ma non solo. Dayane, infatti, ha anche raccontato dei mesi precedenti all’entrata del GF Vip. E di come, a causa del lavoro e del Covid, sia stata lontana da casa per ben sette mesi.

Cosa ne pensate? Dayane riuscirà a decidersi? Fatto sta che, qualora dovesse realmente abbandonare, sarebbe una grande perdita ai fini del gioco. Siete d’accordo anche voi?

