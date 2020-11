GF Vip, “E’ una devastazione”: il durissimo attacco al reality arriva proprio da loro.

Come già abbiamo avuto modo di apprendere, ci sarà il prolungamento del seguitissimo Grande Fratello Vip, condotto dal bravissimo Alfonso Signorini. Un’edizione che a quanto pare continua a riscuotere grande successo. Ovviamente, la popolarità del reality si deve, soprattutto, ai concorrenti presenti, che animano clamorosamente l’atmosfera all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra liti, presunti avvicinamenti, sorprese e inaspettate rivelazioni, sono decisamente tanti i colpi di scena. Il Grande Fratello Vip è davvero molto seguito, ma non tutti hanno manifestato una certo affetto nei confronti del programma. “E’ una devastazione”, arriva il durissimo attacco al reality proprio da loro.

GF Vip, “Quello è una devastazione”: l’attacco arriva proprio da loro

Il Grande Fratello Vip non smette mai di sorprenderci. La scorsa settimana, Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality, che terminerà a febbraio. Una notizia che però non ha destato grande apprezzamento da parte dei concorrenti, che si sono mostrati altamente scossi. Sappiamo, che il programma è davvero seguito, ma c’è qualcuno, che a quanto pare, ha manifestato un forte disinteresse. Infatti, durante la puntata di Striscia La notizia di sabato 28 novembre, i conduttori hanno lanciato una provocazione alla famosa trasmissione di Alfonso Signorini. La conversazione iniziata con Picone che ha parlato dei tanti fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il nostro Paese, e proseguita con Ficarra: “Se poi ci aggiungete pure il Grande Fratello… quello è una devastazione, una tragedia enorme”, ha prontamente espresso il conduttore. Un commento ironico in pieno stile dell’amato tg satirico.

Certamente, non è la prima volta che accade, infatti, anche ad inizio anno, con la precedente edizione, Ficarra e Picone avevano espresso commenti provocatori nei confronti dell’inizio del Grande Fratello Vip: “Signori, questa è una grande serata per la televisione italiana, ma da domani sera cambierà la storia: ricomincia il Grande Fratello Vip“.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui