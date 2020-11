GF Vip, il ritorno tanto atteso di Cristiano Malgioglio: colpo di scena a pochissime ore dalla diretta, cos’è successo esattamente.

Dite la verità: è il momento che tutti stavamo aspettando. Proprio questa sera, Lunedì 30 Novembre, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio. Ebbene si, avete letto proprio bene. A distanza di ben tre anni dalla sua ultima partecipazione al reality di Canale 5, il simpaticissimo ed amatissimo cantautore si accinge a prendere parte al famoso programma condotto da Alfonso Signorini. Un ritorno tanto atteso, quindi. E che, come ha dichiarato in una recente intervista, lui stesso ha fortemente voluto per via del Coronavirus. Tuttavia, a pochissime ore fa dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, si è verificato un vero e proprio colpo di scena. Prima di poter varcare la porta rossa, Cristiano Malgioglio si è ampiamente raccontato ad un’intervista per Fq Magazine. Ed è proprio in queste occasione che, vi assicuriamo, si è lasciato andare a delle rivelazioni davvero ‘choc’ sui suoi compagni di viaggio.

Cristiano Malgioglio, il ritorno al GF Vip: clamoroso colpo di scena prima della diretta

Mancano pochissime ore alla diretta del Grande Fratello Vip e, soprattutto, al tanto atteso ritorno di Cristiano Malgioglio, lo sappiamo benissimo. Eppure, pochissime ore prima della puntata, il simpaticissimo e famosissimo cantautore si è lasciato andare ad una lunga intervista. E, soprattutto, ha regalato ai suoi ammiratori un grossissimo colpo di scena. Sappiamo benissimo, e tra l’altro è stato proprio il diretto interessato a raccontarlo, che l’ex opinionista del Grande Fratello ‘Nip’ ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia per via del Coronavirus. Eppure, c’è un pero’! Come raccontato da Malgioglio a Fq Magazine, sembrerebbe che il cantautore non conosca nessuno dei suoi compagni di viaggio. ‘Certo, troverò qualche vip come Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. So che gli altri hanno fatto qualche fiction, ma non saprei dire i nomi’, ha dichiarato il buon Cristiano.

‘A questo punto, voglio un Oscar da parte di tutti i concorrenti per il coraggio che ho di stare con loro’, ha concluso Cristiano Malgioglio. Insomma, un grossissimo colpo di scena. Che prevede, però, qualcosa di straordinario. Ne vedremo delle belle, questo è certo.

