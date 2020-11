La bella Selvaggia Roma ha fatto un ingresso esplosivo nella casa del GF Vip, ma si è rivelata anche molto sensibile: “Hai un dolore immenso”, non riesce a trattenere le lacrime.

La dolce Selvaggia Roma è una degli ultimi concorrenti ad aver fatto il suo ingresso nella casa del suo GF Vip. Fin dal primo momento si è dimostrata diretta e schietta, scatenando un bel po’ di caos tra gli inquilini. È stata protagonista di diverse liti e confronti, come quello in diretta con Enock. Tuttavia, Selvaggia Roma si è pian piano aperta e ha rivelato di essere una ragazza molto sensibile e a tratti fragile: “Hai un dolore immenso” le ha detto Maria Teresa Ruta e lei non è riuscita a trattenere le lacrime. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip, le lacrime di Selvaggia Roma

Complice la dolcezza di Maria Teresa Ruta, Selvaggia Roma è riuscita ad aprirsi e raccontare qualcosa di sé. La concorrente si è ritrovata a parlare con la showgirl, che le ha spiegato di aver scorto in lei “Un dolore immenso“. Selvaggia Roma non è riuscita a trattenere le lacrime e ha confessato che questo riguarda il rapporto con il padre. Già durante una delle puntate, come spettatrice di un momento toccante per Elisabetta Gregoraci dedicato al padre, la giovane si era commossa. Alfonso Signorini aveva così accennato al fatto che Selvaggia Roma ha con il padre un rapporto “difficile”. A Maria Teresa Ruta, la concorrente ha raccontato: “Non è giusto che sia dovuta crescere da sola senza di lui”. Tra le lacrime, ha aggiunto di aver provato a “fare dei passi” e perdonarlo, e che per questo a volte si dimostra un po’ “aggressiva”. Maria Teresa Ruta l’ha consolata con dolcezza e le ha consigliato di lasciare andare la tristezza.

Un momento molto emozionante e profondo tra due splendide donne.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui