Alfonso Signorini ha appena fatto un annuncio a sorpresa ai concorrenti del GF VIP: ecco cosa ha dichiarato nella diretta di questa sera di 30 novembre 2020.

Questa sera di 30 novembre è in corso una nuova puntata in diretta del Grande Fratello VIP. Il reality più amato dagli italiani in questa edizione sta regalando davvero tantissimi colpi di scena e sorprese inaspettate. Una di queste riguarda sicuramente l’annuncio del prolungamento del programma. Il GF ha deciso di lasciare le luci della casa di Cinecittà ancora accese, precisamente fino a febbraio 2021! I concorrenti sono rimasti piuttosto scossi da tale annuncio e tutti si interrogano su cosa fare, se lasciare o meno il gioco prima del suo termine. Alfonso Signorini questa sera ha dato ai concorrenti un altro annuncio: nessuno se l’aspettava!

GF VIP, annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini: nessuno se l’aspettava

Una nuova puntata del GF VIP è in corso e Alfonso Signorini non ha lasciato i suoi concorrenti senza sorprese. Le luci della casa più spiata d’Italia resteranno accese fino a febbraio 2021: i VIP trascorreranno insieme, in casa, il Natale ed il Capodanno. Signorini ha voluto dare loro una notizia inaspettata: i concorrenti non saranno soli il 25 dicembre. Ecco le parole del conduttore: “Godetevi questa esperienza perché non ricapiterà più un’altra volta. Faremo in modo di farveli anche incontrare questi affetti, di farveli sentire. Non passerete il Natale completamente da soli ed abbandonati. Non posso dirvi di più“. Cosa ha in mente il GF VIP? Forse darà modo ai VIP di incontrare i loro parenti? Lo scopriremo…

Il ritorno tanto atteso

Tornando alle sorprese che riserva il reality, non possiamo che ricordare l’entrata di uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP. Parliamo di Cristiano Malgioglio che questa sera di 30 novembre entra come concorrente nella Casa più spiata d’Italia.