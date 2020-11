Ilary Blasi, attimi di ‘panico’ in cucina: il fumo si propaga dappertutto, le immagini della casa condivise sul suo canale social ufficiale.

È finalmente ritornata ad essere attiva sui social, Ilary Blasi. Dopo un periodo non molto facile per la famiglia Totti, la bellissima conduttrice televisiva è ritornata ad interagire con il suo amato pubblico social. Sappiamo benissimo che, prima della morte di suo suocero e di risultare positiva al Coronavirus, l’ex letterina di Passaparola era solita chiacchierare e comunicare con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, appena ‘calmate le acque’, la moglie di Francesco Totti ha voluto fare il suo ritorno social. Nei giorni scorsi, ad esempio, l’abbiamo vista in giro per Roma proprio in compagnia di suo marito. Oppure, mentre sfoggiava un delizioso paio di scarpe. Qualche ora fa, invece, ha voluto mostrare al suo pubblico uno ‘spiacevole episodio’ accaduto proprio nella sua cucina. Un classico ‘incidente’ domestico, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, ha scatenato un vero e proprio ‘panico’ in casa Blasi-Totti. Sapete perché? Il fumo si è diffuso ovunque. Ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ci teniamo a specificare che non è successo affatto nulla di grave. Ma cerchiamo di capire ogni cosa.

Ilary Blasi, ‘panico’ in cucina: il fumo è ovunque, cos’è successo

Veri e proprio attimi di ‘panico’ nella cucina di Ilary Blasi. Come mostrato qualche ora fa dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, la bellissima conduttrice televisiva è stata la protagonista di un incidente ‘domestico’. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, da come mostrato in queste immagini, la bellissima casa della famiglia Totti si è letteralmente riempita di fumo. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ovviamente. Anche perché l’ex letterina di Passaparola non ce ne da affatto notizia. Fatto sta che, da come mostrato, sembrerebbe che l’intenzione della conduttrice di cucinare qualcosa sotto al forno sia completamente andata in rovina. Basti pensare che, in un vero e proprio batter baleno, il fumo si è letteralmente propagata in tutta la cucina della dimora. Non soltanto, infatti, dall’inquadratura del forno si intravede chiaramente che qualcosa non è andato a buon fine, ma le immagini del fumo in tutta la cucina e della teglia del forno in giardino ce ne danno ampiamente la conferma.

Ilary, Ilary, ma cosa combini?

Ritornerà con L’Isola dei Famosi?

A distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione televisiva con ‘Eurogames’ al fianco di Alvin, sembrerebbe che la bellissima Ilary Blasi sia pronta a ritornare sul piccolo schermo con la nuova edizione de L’isola dei Famosi. Noi non vediamo l’ora, voi?

