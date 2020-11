Levante risponde ad un commento particolare sui social, spunta una dolcissima dichiarazione: ecco il botta e risposta tra le due donne.

Claudia Lagona è il nome di Levante, la famosissima cantante siciliana molto amata in Italia. La classe ’87 ha una voce graffiata capace di arrivarti fino al cuore. Al Festival di Sanremo 2020 si è esibita con il suo brano inedito, Tikibombom e si è classificata dodicesima. Con il suo unico stile, la sua bellezza e le sue canzoni Levante ha conquistato il cuore di tutti i suoi fan. La cantante è molto attiva sui suoi canali social: scrive pensieri e pubblica incantevoli scatti di sé e delle sue passioni. Proprio in uno dei suoi ultimi post è spuntato un commento di Sandra Milo davvero incredibile: sentite il botta e risposta tra le due donne!

Levante: “Mi guardi con gli occhi dell’amore”, spunta la dolcissima dichiarazione

Levante pochi giorni fa sul suo canale Instagram ha pubblicato un post in cui mostra il suo magnifico traguardo. Il suo disco disco è oro in casa Warner Music Italy. “Oggi sono andata a recuperare un bellissimo traguardo in casa warnermusicitaly !Ne avevamo già parlato… ma non si era ancora brindato! Questa sfilza di foto per mostrarvi che non siamo riusciti a farne una decente!!! ANCORA MILLE GRAZIE!” ha scritto la cantautrice mostrando una serie di fotografie scattate insieme al disco. Tra i tantissimi commenti dei fan è spuntato quello di Sandra Milo: “A me sembrano tutte perfette” ha scritto la famosissima donna riferendosi alle tante foto pubblicate da Levante. La siciliana ha replicato così: “tu ormai mi guardi con gli occhi dell’amore!”. Si vede che tra le due c’è un gran bene.

Sandra Milo ha scritto ancora sotto il post: “Sì, Claudia, è vero che ti voglio bene ma così si fa a pensare che tu possa venir male in foto? Verresti bene anche con calzettoni e ciabatte tipo l’altro giorno in una delle tue storie. Detto ciò, festeggio questo gran giorno che va incorniciato. In tempi così parchi di buone notizie, quando ne arriva una vale il doppio. Anzi il triplo!”.