L’Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: è stato appena svelato

L‘Isola dei Famosi potrebbe non andare in onda neanche nel 2021. È l’ultima, clamorosa, indiscrezione lanciata da DavideMaggio.it, che anticipa la possibilità di una cancellazione del famoso reality di Canale 5. A causa della pandemia di Coronavirus, infatti, la realizzazione del reality risulta piuttosto complicata. E, nonostante sembrava certa la notizia di una nuova edizione dell’Isola a febbraio 2021, tutto potrebbe saltare. E, al posto della trasmissione, potrebbe andare in onda un altro reality storico! Scopriamo di più.

L’Isola dei famosi potrebbe essere cancellato dalla stagione televisiva. Nonostante i problemi causati dalla pandemia, sembrava quasi certo che la nuova edizione del reality partisse agli inizi del 2021: alla conduzione, Ilary Blasi. Poco fa, però, DavideMaggio.it ha anticipato che L’Isola dei famosi potrebbe essere cancellata dalla stagione televisiva in corso! Una decisione spinta probabilmente dalle difficoltà dell’emergenza sanitaria ancora in corso in tutto il mondo. Ma, se la notizia fosse confermata, Mediaset ha già una soluzione. Sempre DavideMaggio.it anticipa che, al posto del reality dedicato ai naufraghi, potrebbero esserci due alternative. Una rappresentata da una trasmissione del tutto nuova, con un nuovo titolo; l’altra invece si tratta di un grande ritorno. Parliamo di La Fattoria, reality show che manca in tv dal 2009! Era il 2004 quando il programma è approdato in tv, con Daria Bignardi alla conduzione; al timone dello show anche Barbara D’Urso e Paola Perego, che ha condotto la quarta e ultima edizione del reality, con inviata Mara Venier. Non è chiaro, però, se a condurre il nuovo programma sarà Ilary Blasi, la probabile conduttrice della nuova Isola.

Insomma, potrebbero esserci presto tanti colpi di scena in tv per il nuovo anno. Per ora, ovviamente, nessuna conferma ufficiale, ma a voi piacerebbe tornare indietro nel tempo e rituffarvi nella bucolica atmosfera de La Fattoria?