Live Non è la D’Urso, Guendalina Tavassi e i video rubati: parla il marito

A Live Non è la D’Urso, il marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, ha parlato della vicenda dei video intimi della moglie rubati.

“Mi è crollato il mondo addosso”: commenta così Umberto D’Aponte la vicenda dei video rubati che ha visto coinvolta sua moglie Guendalina Tavassi. Dei malintenzionati sono riusciti ad intrufolarsi nell’account ICloud della donna rubando alcuni suoi filmati privati e diffondendoli in rete. “Sto molto male, sono arrabbiato per quello che io e la mia famiglia stiamo subendo. Guenda è più forte di me, io sto proprio male”, ha detto D’Aponte, in coppia con l’ex concorrente del Grande Fratello da 8 anni. “Sono una persona normale, non sono abituato ai social e alla televisione. Mi fa rabbia perché non sono hanno distrutto la vita della mia famiglia”, denuncia l’uomo alla luce di tutti quelli che stanno approfittando della questione.

Guendalina Tavassi e i video finiti in rete: la decisione del marito

D’Aponte ha raccontato di aver saputo dei video finiti in alcune chat Whatsapp e Telegram una settimana fa, avvertito dalla sorella. Dopo l’incredulità iniziale, l’uomo ha visto effettivamente uno dei filmati e racconta che la moglie Guendalina in quel momento non era in casa: “Mi è crollato il mondo addosso. Guenda è una donna forte, si sta riprendendo e sta cercando di tornare alla normalità. Io l’ho presa male. Non per vergogna, sono innamorato di mia moglie e cammino a testa alta. Mi fa male, far vedere l’intimità di mia moglie a tante persone mi ha fatto male. Sono cose che conosciamo solo io e lei, che condividiamo noi, il fatto di farle vedere a tutti, magari riderci sopra, fare battute, persone schifose che condividono. Guenda è forte ma ci sono tantissime ragazze che per questa cosa si sono ammazzate, non escono, si vergognano. Questo mi fa rabbia”.

Quanto accaduto ha spinto il marito della Tavassi a disattivare per ora il suo profilo Instagram.

