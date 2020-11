Sergio Muniz, chi è Morena Firpo: tutto sulla compagna dell’attore spagnolo

Chi è Morena Firpo, compagna del bellissimo Sergio Muniz: età, professione e altro sulla donna che sta per renderlo padre.

Dopo aver divorziato dall’ex moglie Beatrice Bernardin, il bellissimo attore e modello spagnolo Sergio Muniz ha ritrovato la serenità accanto a Morena Firpo: ma chi è Morena, la donna che ha fatto battere di nuovo il suo cuore? I due sono una coppia ormai da quattro anni e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. In un’intervista a Nuovo Tv, pur essendo già in attesa, l’attore aveva preferito essere un po’ vago sull’argomento, dichiarando che se fosse arrivato un figlio ne sarebbe stato felice. Ricordiamo che Muniz in un certo senso è già padre perché si è sempre occupato della figlia della sua ex moglie, Georgia, cresciuta con lui sin dalla nascita.

Morena Firpo: lavoro, Instagram ed altro sulla compagna di Sergio Muniz

La coppia non vive più a Milano ma in Liguria, tra Levanto e Bonasola, in provincia di La Spezia. Come annunciato dallo stesso Sergio Muniz durante la puntata di ieri di Domenica Live su Canale 5, lui e Morena dovrebbero diventare genitori a gennaio 2021: non si sa se si tratta di un bambino o una bambina, ma di certo l’attesa del figlio ha reso Sergio e Morena ancora più uniti. Morena Firpo è un’insegnante di yoga e in vari scatti sul suo profilo Instagram si mostra intenta nella sua attività che appassiona anche il compagno. Quest’ultimo ha fatto parte del cast di Tale e Quale Show 2020, dopo una lunga assenza dalla tv durante la quale si è dedicato al cinema ed al teatro.

Ricordiamo che Muniz è anche un cantante: nel 2009 ha inciso un singolo e nel 2014 un album realizzato in collaborazione con Jontom.

