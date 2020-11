Straordinaria notizia per Sergio Muniz: lo splendido annuncio

Una notizia davvero straordinaria per Sergio Muniz: l’attore è stato ospite di Domenica Live e ha dato in diretta lo splendido annuncio, ecco i dettagli.

Affascinante e talentuoso, il celebre attore e modello, Sergio Muniz, è stato ospite di Domenica Live e ha rivelato una straordinaria notizia: lo splendido annuncio. Di recente, lo abbiamo visto cimentarsi nei panni di interprete canoro con la partecipazione a Tale Quale Show dove ha dimostrando le sue grandi capacità. In passato, ha preso parte a reality molto amati, come l’Isola dei Famosi e a fiction di grande successo, come Squadra Antimafia. Tra le sue passioni principali c’è lo yoga: Sergio Muniz ha rivelato qualche tempo fa che è proprio grazie a questa disciplina che si è mantenuto in forma durante la quarantena. Nel salotto di Domenica Live, l’affascinante artista ha rivelato una splendida notizia: scopriamola insieme.

Sergio Muniz: lo splendido annuncio

Da diverso tempo, Sergio Muniz fa coppia con la bellissima Morena, che con lui condivide la passione per lo yoga. I due si sono trasferiti in Liguria e pare abitino vicino al mare. Il modello e attore è sempre stata una persona molto discreta e riservata, ma a Domenica Live ha voluto rivelare una strepitosa notizia. “Divento papà a Gennaio” ha confessato, dando lo splendido annuncio. La compagna, Morena, è incinta e Sergio Muniz è apparso felicissimo. Ricordiamo che il celebre artista è già padre di una bambina nata dal precedente matrimonio con Beatrice Bernardin. Sergio Muniz ha anche rivelato che gli piacerebbe assistere al parto, ma di essere consapevole che le misure restrittive introdotte per il Coronavirus renderanno questa possibilità davvero difficile.

Facciamo i migliori auguri a Sergio Muniz e alla sua meravigliosa compagna, Morena, per questa straordinaria notizia.

