Uno storico programma potrebbe tornare in onda: l’indiscrezione

Una storica trasmissione televisiva potrebbe tornare in onda a distanza di molti anni. L’indiscrezione circola da qualche ora sul web. La notizia ovviamente ha del clamoroso. Il programma in questione era molto amato dai telespettatori, ma negli ultimi anni aveva perso in termini di ascolti e share. Di seguito vi diciamo di quale programma si tratta.

Nel pomeriggio sono stati pubblicati i palinsesti invernali della rete del Biscione. Grandi novità sul fronte dei reality show. Dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe subito partire un altro reality show. La rete del Biscione ha confermato la presenza de L’Isola dei Famosi. Lo storico reality show potrebbe tornare in onda dopo un anno sabbatico. La messa in onda del programma, però, è stata messa in dubbio da Davide Maggio. Secondo il giornalista, al posto de L’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda la nuovissima edizione de La fattoria.

La fattoria è stato un reality show andato in onda prima su Italia 1 e poi su Canale 5. Il programma è basato su un format televisivo svedese intitolato Farmen, prodotto in tutto il mondo in più edizioni e con varie denominazioni. Dopo la quarta e ultima edizione andata in onda nel 2009, il programma è stato definitivamente chiuso e rimosso dai palinsesti televisivi italiani. La causa ovviamente è da ricondurre ai bassi indici d’ascolto e gli alti costi di produzione necessari. I concorrenti che si sono laureati vincitori sono: Danny Quinn (prima edizione), Raffaello Tonon (seconda edizione), Rosario Rannisi (terza edizione), Marco Baldini (quarta edizione). Il ritorno de La fattoria ovviamente sarebbe ben accolto da migliaia e migliaia di telespettatori italiani.