Verissimo, il doloroso lutto di Francesco Totti: “Sarà un Natale diverso”

Sarà un Natale diverso per Francesco Totti che a Verissimo ha raccontato il doloroso lutto che l’ha colpito in questi mesi.

Intervistato a Verissimo nella puntata di ieri, 28 novembre, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha raccontato il periodo difficile attraversato in seguito all’aver contratto il Coronavirus insieme alla moglie Ilary e a suo padre Enzo, a cui purtroppo il virus non ha lasciato scampo. Per l’ex calciatore e sua moglie fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma la sua scomparsa del genitore è stato per Totti un colpo duro da affrontare. Ha confessato proprio questo a Silvia Toffanin parlando del Natale che si avvicina: “Spero di passarlo in famiglia, ma sarà un Natale diverso. Purtroppo non sarà come gli altri perché poco tempo fa ho perso mio padre. Quando hai una famiglia unita cerchi di passare oltre queste cose brutte che capitano nella vita. Speriamo che questo vaccino arrivi presto, ci siamo un po’ stufati di essere rinchiusi”.

Francesco Totti, il lutto in un commovente post su Instagram

Quando suo padre è venuto a mancare, poco prima che anche lui e la Blasi risultassero contagiati dal Covid, lo storico capitano della Roma aveva dedicato un lungo post al padre scomparso: “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!!”, si legge nel lungo post.

Auguriamo a Totti e alla sua famiglia un Natale il più sereno possibile nonostante il grave lutto.

