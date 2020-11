La splendida Barbora Bobuľová è un’attrice dal talento straordinario che ha preso parte di recente a “Vite in fuga”: scopriamo meglio chi è, la sua età, l’ex marito, la carriera e la sua straordinaria capacità.

La straordinaria attrice Barbora Bobuľová tornerà questa sera sul piccolo schermo con Vite in Fuga, fiction attesissima in cui interpreterà il ruolo di Agnese Serravalle, una sprezzante e istintiva ispettrice di polizia. Di origini slovacche, si è sempre dimostrata una donna dal talento eccezionale ed è una delle attrici più apprezzate del panorama artistico. Scopriamo nel dettaglio chi è Barbora Bobuľová: la sua età, il suo ex marito, la sua incredibile carriera e quella grande capacità che possiede. Classe 1974, la splendida artista esordisce sul palco da piccolissima, a soli dodici anni e dimostra fin da subito la naturale predisposizione alla recitazione. A Bratislava, frequenta l’Alta scuola di arti musicali e si dedica, inizialmente, a ruoli teatrali. Il suo debutto in Italia arriva con il film “Infiltrato“. La sua formazione continua e la conduce a New York, dove frequenta una scuola di recitazione prima di tornare in Italia. L’ammiriamo poi in diverse pellicole, come Il Principe di Holding e la produzione Padre Pio- Tra Cielo e Terra. Barbora Bobuľová è dotata di un talento immenso e la sua carriera brillante ne è la testimonianza.

Vite in fuga, chi è Barbora Bobuľová

Vincitrice di moltissimi premi, come il David di Donatello e il Globo d’oro per “Cuore sacro“, Barbora Bobuľová si cimenta anche in un ruolo comico in Manuale d’amore 2. La straordinaria attrice, madre di due bambine, è stata sposata con Alessandro Casale, aiutoregista. Nella sua strabiliante carriera ha presto il volto all’iconica Coco Chanel nella mini-serie televisiva a lei dedicata. Ha preso poi parte anche ad Immaturi e Scialla! Barbora Bobuľová è una donna piena di fascino e dalla cultura incredibile. Ha infatti una straordinaria capacità, frutto dell’esperienza e dello studio: è poliglotta. Parla lo slovacco, l’italiano, il ceco l’inglese e pare che si riesce a cimentare anche un po’ nel russo e nel francese. Un’artista incredibile, dotata di una straordinaria capacità interpretativa che l’ha consacrata come una delle attrici più acclamate e amata del mondo dello spettacolo. Questa sera, andrà in onda la fiction Vite in Fuga, dove la vedremo insieme alla splendida Anna Valle e al talentuoso Claudio Gioè. Siamo certi che, anche questa volta, riuscirà ad arrivare dritta al cuore del pubblico.

Ricordiamo che Vite in fuga farà il suo ritorno questa sera. La fiction racconta della vita di due comunissimi coniugi che viene sconvolta da un drammatico incidente. A seguito della tragedia, inizieranno vere e proprie peripezie alla ricerca di una verità che possa riportare la normalità nelle loro esistenze stravolte. E voi, siete curiosi di seguire questa avvincente e appassionante storia?

