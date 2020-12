L’amatissima star Ellen Page confessa: “Sono trans, il mio nome è Elliot”.

La star Ellen Page ha deciso di aprirsi completamente sfidando i pregiudizi di tantissime persone. Con un post ha confessato di essere transessuale, mostrando tutto il suo rammarico contro le discriminazioni. Protagonista di tantissime pellicole di successo come Juno e X-Men Conflitto finale e Giorni in un futuro passato, dove ha vestito i panni di Kitty Pryde, ma protagonista anche della famosissima serie televisiva The Umbrella Academy, targata Netflix. Un talento incredibile che non è passato certamente inosservato, infatti, la star è stata notata dai più importanti registi. Nel 2014 aveva rivelato, durante la conferenza annuale per i diritti lgbt Time to thrive di essere lesbica. Ma da pochissimo, Ellen Page ha confessato di essere transessuale.

Ellen Page confessa: “Sono trans, mi chiamerò Elliot”

E’ sicuramente una delle star che ha letteralmente conquistato milioni di persone. Ellen Page ha sempre dimostrato di possedere un talento incredibile, manifestando in ogni suo ruolo le sue doti attoriale. Nel 2014, Page aveva rivelato di essere lesbica, continuando una dura lotta contro le discriminazioni. Ma da pochissimo, con un post, l’amatissima star ha confessato di essere transessuale: “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo, ad essere qui, di essere arrivato in questo posto nella mia vita“. La star ha anche chiesto di essere identificato al maschile, esprimendo la sua immensa gratitudine.

Una gratitudine rivolta a tutte quelle persone che hanno espresso il loro grande appoggio, sostenendolo. La star del cinema ha aggiunto di vivere un momento straordinario, perchè straordinario è amare finalmente se stessi per quello che si è, senza dover celare la propria autenticità. Una confessione giunta dopo un primo coming out avvenuto nel 2014.

