Anna Falchi e Max Biaggi: la verità sulla fine della loro storia

Erano tra le coppie più invidiate alla fine degli anni ’90: perché si sono lasciati Anna Falchi e Max Biaggi? Ecco cosa ha raccontato lei.

Tra le storie d’amore più ricordate di Anna Falchi, c’è sicuramente quella avuta col campione di motociclismo Max Biaggi, avuta dopo la fine del rapporto con Fiorello: tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, la showgirl e lo sportivo hanno fatto sognare migliaia di fan. La Falchi in più occasioni ha parlato delle sue vicissitudini sentimentali come quando è stata ospite a ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo o a ‘La Vita in diretta’ con Lorella Cuccarini. All’epoca in cui stavano insieme, Anna e Max erano davvero molto giovani e all’apice delle rispettive carriere. Oggi sono rimasti in buoni rapporti, anzi, quando tre anni fa il motociclista ebbe un grave incidente, la conduttrice dichiarò in un’intervista di essere stata molto male per la notizia e di avergli mandato un messaggio per sapere come stava.

Anna Falchi e Max Biaggi, il motivo dell’addio

Come raccontato dalla stessa Anna in un’intervista a Chi, pare che il motivo della loro separazione sia stata l’eccessiva dedizione di lui al lavoro: “Max era tutto quello che io fino a quel momento mi ero negata. Disciplina, rigore, serietà. Siamo stati insieme un anno e mezzo. Era il mitico Capodanno del 2000. Avevamo deciso di festeggiarlo a Miami. Siamo arrivati alle dieci di sera: io ero piena di champagne, c’era il jet lag. Risultato? Faccio la doccia e mi addormento sul letto, svegliandomi il giorno dopo. E mi sono svegliata in ‘down’: avevo capito che non era quella la vita che volevo. Così ho preparato armi e bagagli e ho ricominciato da sola. Del resto era naturale: Max era un bravissimo ragazzo, concentrato nel suo lavoro, tutta la sua vita era centrata su se stesso. Non mi corteggiava, non mi esaltava come donna. Io volevo di più”.

