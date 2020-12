Anna Falchi, ricordate com’era da giovane? Bellissima, proprio come oggi, non si può dire diversamente.

E’ sicuramente una delle donne più belle di sempre, Anna Falchi con la sua avvenenza ha conquistato proprio tutti. Rappresenta una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo italiano. Esordisce giovanissima, nel 1989 si classifica seconda a Miss Italia, vincendo anche la fascia di Miss Cinema; da quel momento cominciano ad aprirsi molte porte lavorative. Ha intrapreso la strada della recitazione, interpretando tantissimi importanti ruoli, e affiancando alcuni dei registi e attori più conosciuti. La sua bellezza non è passata certamente inosservata: bellissima, corpo da togliere il fiato e lunghi capelli biondi. Nonostante i suoi ben 48 anni, ancora oggi è decisamente incantevole. Da pochissimo, la donna ha pubblicato sul suo profilo instagram uno scatto in cui si mostra in giovane età: voi, ricordate com’era da giovane? Bellissima, proprio come oggi.

Anna Falchi, ricordate com’era da giovane? Lo scatto che ha incantato i fan

Una bellezza incantevole e un talento straordinario, Anna Falchi ha decisamente fatto innamorare tutti. La bionda attrice ha sempre dimostrato di possedere, non solo un’avvenenza senza precedenti, ma anche doti portentose. Non a caso, è stata notata fin da subito dai più importanti registi. Da pochissimo, la donna sul suo profilo instagram ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire il web: una foto del 1996. Vi ricordate com’era da giovane? Decisamente stupenda, proprio come oggi. Nella foto postata possiamo certamente notare un viso genuino, e spontaneo, ma soprattutto è bellissima. “Correva l’anno 1996. Divenni così ufficialmente laziale“, ha scritto l’attrice in basso. Infatti, com’è possibile vedere dallo scatto, Anna si mostra con una sciarpa della Lazio, l’inizio a quanto pare, dell’amore verso tale eccezionale squadra.

La foto in poco tempo ha raccolto migliaia di like, e tantissimi sono stati i messaggi di apprezzamento ricevuti, tutti decisamente lusinghieri. Non potevamo certamente aspettarci altro, tutti complimenti meritatissimi per la bellissima Anna Falchi!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato— >clicca qui