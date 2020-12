L’adorabile bambino in questa foto è un celebre cantautore: lo riconoscete?

L’adorabile bambino protagonista di questa simpaticissima foto è un celebre cantautore: riuscite a riconoscerlo e capire di chi si tratta?

Una foto davvero simpatica che ritrae un celebre cantautore da bambino: riuscite a capire di chi si tratta? Vi diamo qualche indizio. Nello scatto indossa dei baffetti finti, che somigliano molto a quelli che sfoggia oggi. Il sorriso è lo stesso, pieno di vita ed energia. Oggi non indossa gli occhiali e la sua musica è risuonata durante il periodo della quarantena causata dal Coronavirus in una città in particolare. Avete capito chi è? Si tratta del talentuoso Andrea Sannino ovviamente! Il cantautore di origine napoletana che ha duettato con l’iconico Lucio Dalla. Andrea Sannino è uno degli artisti più apprezzati del panorama partenopeo, scopriamo qualche dettaglio su di lui.

Andrea Sannino è il celebre cantautore ritratto in questa foto da bambino

Il talentuoso cantautore è nato nel 1985 a Napoli ed è sempre stato appassionato di musica fin da piccolissimo. Scrive canzoni fin dall’età di nove anni e, inoltre, si cimenta nel teatro prendendo parte ad una compagnia amatoriale ed esibendosi in musical e spettacoli. Il suo debutto incisivo sul piccolo schermo arriva nel 2006, quando partecipa a Il treno dei desideri. In questa occasione Andrea Sannino ha la possibilità di cantare insieme all’iconico Lucio Dalla. Il suo brano “Abbracciame” riscuote un successo eccezionale. Durante il periodo di lockdown a causa del Coronavirus, a Napoli la canzone risuona ovunque in una sorta di flash mob dai balconi. Il celebre artista è diplomato all’Alberghiero, è felicemente sposato ed è un papà orgoglioso. Il mitico Gigi D’Alessio ha scritto per lui la canzone “Na vita sana”.

Avevate riconosciuto il talentuoso Andrea Sannino in questo adorabile bambino? Ricordiamo che qualche tempo fa il giovane artista aveva annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus

