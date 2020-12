Chi è Denny Montesi: età, carriera e passioni dell’ex compagno di Anna Falchi, padre di sua figlia Alyssa.

Dal 2008 al 2010 ha avuto una bellissima storia d’amore con Anna Falchi, con cui ha avuto una figlia di nome Alyssa. Parliamo di Denny Montesi, imprenditore romagnolo, che ha iniziato ben presto a lavorare nell’azienda di famiglia. Prima di dedicarsi all’imprenditoria, Denny ha coltivato la passione per le moto, sin da giovanissimo, arrivando quasi al professionismo. Ma, dopo il servizio di militare, inizia la sua brillante carriera nel mondo dello show-biz. Conosciamolo meglio.

Chi è Denny Montesi: tutte le curiosità sull’ex compagno di Anna Falchi

Originario di Rimini, Denny Montesi è un noto imprenditore, tra i principali nel “mondo della notte”. Come si legge nella biografia sul suo sito, è proprietario di locali di successo, ristoranti e luoghi di intrattenimento. In seguito, fonda due società di pubblicità, comunicazione e intrattenimento e una società di servizi nautici e aeronautici. Non solo: negli ultimi anni, inizia a produrre energia da fonti rinnovabili, dedicandosi in particolare al fotovoltaico, all’eolico e alle biomasse, fondando alcune società di produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda la sua vita privata, Denny è stato legato per due anni alla bellissima showgirl Anna Falchi: dal loro amore è nata Alyssa, nel 2010. Successivamente, è stato legato anche a Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne: tra loro una storia durata sei mesi, ma di cui Denny conserva un bel ricordo.

Lo scherzo de Le Iene ad Anna Falchi

E questa sera, 1 dicembre 2020, Denny Montesi ed Anna Falchi saranno protagonisti della puntata de Le Iene. In particolare, la showgirl sarà vittima di uno scherzo organizzato dalla trasmissione, con la complicità del suo ex compagno. Ad annunciarlo è stato anche Denny, attraverso il suo profilo di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denny Montesi (@dennymontesi)

Uno scherzo che si preannuncia divertentissimo: ne vedremo delle belle. Appuntamento a questa sera, in prima serata, su Italia Uno.