Coronavirus: positivi il celebre campione Aldo Montano e la moglie

La notizia è giunta da poco, sono risultati positivi al Coronavirus il celebre campione Aldo Montano e la moglie incinta: ecco come stanno.

A dare la notizia è stato lo stesso campione, Aldo Montano, che ha spiegato all’Ansa di essere risultato positivo al Coronavirus e, con lui, la moglie. Ovviamente, come da disposizioni, la famiglia si trova in quarantena. Lo schermidore, medaglia d’oro individuale ad Atene nel 2004, ha spiegato che le loro condizioni non sono delle migliori. “Tosse, febbre e dolori ovunque” sarebbero i sintomi che stanno accusando. Ricordiamo che è ormai in arrivo il Nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore il 4 Dicembre con le nuove misure restrittive necessarie per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Dpcm che si concentrerà in particolar modo sul periodo delle festività natalizie.

Coronavirus, positivi Aldo Montano e la moglie

Il campione olimpico ha rivelato all’Ansa di essere risultato positivo al Covid insieme alla moglie, Olga. I due, solo qualche settimana fa, aveva annunciato tramite il settimanale Chi la splendida notizia della gravidanza della donna. Aldo Montano e Olga sono già genitori della dolce Olimpia e sono adesso in attesa del secondo figlio. “Siamo acciaccati forte” sarebbero state le sue parole, riguardo ai sintomi del virus. Ovviamente, entrambi sono monitorati e sotto il controllo medico. Ricordiamo che tra gli sportivi sono diversi i personaggi risultati positivi, come accaduto per Francesco Totti che ha voluto condividere un messaggio con i suoi fan una volta guarito. Non ci resta che augurare una pronta e rapida guarigione al campione Aldo Montano e alla splendida moglie, Olga.

Ricordiamo che in merito alle prossime misure restrittive da Coronavirus si è ipotizzato anche la possibilità di una “zona bianca”. Al momento, occorre attendere i prossimi aggiornamenti dal Governo.

