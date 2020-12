Covid, Lewis Hamilton positivo: l’annuncio è appena arrivato

Lewis Hamilton ha contratto il Covid e per questo sarà costretto a non partecipare al GP a Sakhir nel Bahrain: poco fa l’annuncio ufficiale.

Il campione di automobilismo Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid e sarà quindi costretto a non partecipare al prossimo GP di F1 di Sakhir di questo fine settimana. Ad annunciarlo il team Mercedes-Amg Petronas F1 in una nota in cui si legge: “Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo, l’ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell’arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test e ha dato un risultato positivo, confermato da un nuovo test. Lewis ora è in isolamento in conformità con i protocolli Covid-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi, per il resto è in forma e sta bene, e l’intera squadra gli manda i suoi migliori auguri per una pronta guarigione”.

Lewis Hamilton positivo al Covid: chi lo sostituirà in pista

La Mercedes non si è ancora pronunciata sul nome di colui che gareggerà al posto di Lewis Hamilton, ma al momento il candidato favorito dovrebbe essere Stoffel Vandoorne che si recherà in Bahrein dopo i test di Formula E di oggi a Valencia. Improbabile la partecipazione del pluricampione mondiale all’ultimo Gp del campionato, il 13 dicembre ad Abu Dhabi. Altro nome papabile per gareggiare al posto di Hamilton, quello di George Russell, altra stella del firmamento Mercedes.

Vedremo cosa deciderà la Williams al riguardo.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui