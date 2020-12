Un doloroso lutto per Cristina D’Avena: “Mi hai insegnato tantissimo”, l’ultimo saluto.

Purtroppo un lutto ha colpito la bravissima e bellissima Cristina D’Avena, la cantante ha pubblicato sui social un post in cui ha espresso tutto il suo dolore. Cristina è sempre stata molto amata dal pubblico, in particolare per le sue canzoni che hanno fatto la storia dei cartoni animati; la sua voce ,infatti, ha fatto da interprete a tantissimi sigle, raggiungendo un successo incredibile. Esordisce nel mondo dello spettacolo a soli tre anni portando sul palco de Lo Zecchino D’Oro Il valzer del moscerino. La sua carriera sarà per sempre legata ai bambini e alla televisione, le sue più grandi passioni. Ricorderemo l’amatissimo cartone Kiss me Licia, non tutti sanno che la canzone di D’Avena ha venduto oltre duecentomila copie. Un talento straordinario, la sua voce ha incantato tantissimi palchi. Non solo cantante, ma anche attrice e conduttrice. Cristina sui social ama condividere molti momenti della sua vita, anche se non è molto attiva. Nelle ultime ore, ha pubblicato un ricordo manifestando la perdita appena subita: “Ciao Enrico”.

Terribile lutto per Cristina D’Avena: l’ultimo straziante saluto

Come abbiamo anticipato, l’amatissima Cristina D’Avena ha pubblicato da qualche ora un post in cui ha espresso apertamente il suo dolore, dopo il terribile lutto. Infatti, è venuto a mancare il suo ‘papà televisivo’. “Ciao Enrico! Il mio papà televisivo. Mi hai insegnato tantissimo, sei stata una persona fantastica”, ha scritto la donna. Una perdita che ha scosso la cantante, che ha deciso di esprimere il suo profondo malessere. Ha voluto così salutare un grande attore e doppiatore Enrico Bertorelli, morto all’età di 78 anni. I due infatti hanno lavorato insieme nella serie televisiva ‘Cristina’, in cui, proprio D’Avena era la protagonista, ed Enrico il suo papà nella fiction.

In poco tempo, molti sono stati i messaggi che Cristina ha ricevuto, tutti i suoi tantissimi fan hanno manifestato la loro vicinanza all’amata cantante, che da sempre seguono e apprezzano con infinito affetto.