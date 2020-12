Ficarra e Picone, addio a Striscia La Notizia dopo 15 anni: ecco perché; il motivo che ha spinto il duo comico a lasciare la trasmissione.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Al termine della puntata di lunedì sera, Ficarra e Picone annunciano l’addio a Striscia La Notizia. Quella in corso è l’ultima settimana in cui vedremo il duo siciliano dietro il bancone del tg satirico più amato della tv. Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, ma non è stata una scelta arrivata all’improvviso. A raccontarlo sono stati proprio i due comici al Corriere, spiegando i motivi dell’addio a Striscia dopo ben 15 anni di conduzione. Scopriamo di più.

Ficarra e Picone, perché hanno deciso di lasciare Striscia la Notizia?

Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia dopo ben 15 anni. Ad annunciarlo sono stati proprio loro, al termine della puntata di lunedì: “Per noi è l’ultima settimana di conduzione ma sarà anche l’ultimo anno di Striscia”. Parole che hanno spiazzata i telespettatori, ma, in realtà, quella del duo è stata una scelta riflettuta. ” Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso”, hanno dichiarato al Corriere. Si tratta di una decisione nata e cresciuta nel tempo, quindi, e presa di comune accordo: “Ne discutevamo tra di noi e poi ha preso sempre più forma, con leggerezza, tranquillità e già un briciolo di nostalgia che ci pervade”. Ficarra e Picone spiegano che Antonio Ricci è dispiaciuto, ma ha compreso la loro scelta. Una scelta dettata, quindi, dal bisogno di cambiare.

Ma in molti adesso si chiedono: chi sostituirà Ficarra e Picone al timone di Striscia la Notizia? Ebbene, saranno i ‘veterani’ Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che torneranno deitro al bancone del tg satirico dopo circa un anno dalla loro ultima apparizione a Striscia. Siete felici di rivederli insieme?