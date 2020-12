Svelati alcuni nomi dei dieci concorrenti pronti ad entrare nella casa del GF VIP 5: c’è anche la sorella di una cantante famosa

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. Il reality show è stato prolungato. La trasmissione terrà compagnia ai telespettatori anche durante le festività natalizie. Il programma terminerà ai primi di febbraio, anziché ai primi di dicembre, come era stato stabilito in precedenza. La notizia è stata accolta con umori diversi nella casa più spiata d’Italia. C’è chi da una parte non vede l’ora di riabbracciare i propri cari e chi invece vuole godersi quest’esperienza fino alla fine.

GF VIP 5, svelati i nomi dei nuovi concorrenti: chi sono

Il Grande Fratello Vip andrà in onda sino a febbraio, ormai è ufficiale. Dopo lo straordinario successo ottenuto in prima serata da Alfonso Signorini, la rete del Biscione ha deciso di prolungare il reality show. Da qui a febbraio, però, gli animi potrebbero intiepidirsi, rendendo il gioco abbastanza noioso. La produzione ha dunque deciso di inserire nuove pedine nel gioco. I nuovi ingressi rovesceranno le carte in tavola, rompendo gli equilibri che si sono creati nella casa. Già nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 c’è stato l’ingresso del primo nuovo concorrente. Si tratta di Cristiano Malgioglio, celebre paroliere e concorrente nella seconda edizione del reality show. Malgioglio si è presentato come un ospite, ma in realtà sarà uno dei nuovi concorrenti a tutti gli effetti.

E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare 🍌🍌🍌 #GFVIP Pubblicato da Grande Fratello su Martedì 1 dicembre 2020

Gli altri concorrenti entreranno nelle prossime settimane e il settimanale Chi ha svelato alcuni nomi. Da Filippo Nardi (già annunciato nei giorni scorsi) a Samantha De Grenet, da Andrea Zenga a Mario Ermito, fino a Carlotta Dell’Isola, concorrente della scorsa edizione di Temptation Island, e Ginevra Lamborghini, sorella della famosa cantante, con la quale non si parla da alcuni mesi.