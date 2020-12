GF Vip, cambia tutto ma i concorrenti non lo sanno: l’annuncio a sorpresa di Signorini è arrivato durante la puntata di ieri sera.

Una puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip di ieri 30 novembre 2020. È successo davvero di tutto durante la lunga diretta di Canale 5, a partire dalla tanto attesa entrata di Cristiano Malgioglio. Il cantautore è un nuovo concorrente del GF Vip, anche se per il momento i vip pensano che sia soltanto un ospite. Ma tra un’emozione e l’altra, il gioco è andato avanti. E, dopo l’eliminazione di Enock, il meno votato al televoto della settimana, sono arrivate le nuove nomination! Che hanno dato un esito molto interessante: al televoto ci sono ben 6 nominati, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Ma attenzione! Questa nomination nasconde un colpo di scena inaspettato, di cui i vip non sanno nulla. Ecco cosa ha annunciato Alfonso Signorini in diretta.

GF Vip, l’annuncio di Signorini: la clamorosa novità delle ultime nomination

I colpi di scena al GF Vip sono all’ordine del giorno. Questo i telespettatori del reality show di Canale 5 lo sanno benissimo. E, anche ieri sera, è arrivata una clamorosa novità. Dopo il verdetto dei nominati della serata, Alfonso Signorini ha annunciato che questo televoto sarà diverso dagli altri. Non solo non sarà eliminatorio, ma non decreterà neanche il primo nominato della prossima settimana, come è accaduto fino ad ora. Stavolta, infatti, il televoto servirà per dare una buona notizia ad uno dei vip: il più votato tra Tommaso, Stefania, Giulia, Dayane, Pierpaolo ed Elisabetta sarà immune alle prossime nomination! Nomination che si terranno e venerdì e che saranno invece eliminatorie. Insomma, un’ottima occasione per il pubblico per salvare il proprio preferito.

La cosa interessante, però, è che i vip non sanno nulla di questo cambiamento, di cui non sospettano minimamente. Sarà interessante scoprire le reazioni che avranno nel corso della prossima puntata. Con ogni probabilità, il nome del più votato sarà lasciato per ultimo e il concorrente penserà di essere l’eliminato o, comunque, l’ultimo tra le preferenze del pubblico. Dopo, però, arriverà la sorpresa. Insomma, si preannuncia una puntata scoppiettante. Appuntamento a venerdì 4 dicembre su Canale 5!