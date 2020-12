GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il retroscena su Giulia Salemi: l’ha svelato solo adesso; ecco cosa ha raccontato nella casa.

Le discussioni nella casa del GF Vip sono all’ordine del giorno. Soprattutto negli ultimi giorni, quando tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi è spuntata fuori una vecchia ruggine. Dissapori che, all’inizio della loro conoscenza nella casa, avevano tenuto da parte, ma, complice Alfonso Signorini, tra le due è scoppiata la ‘bomba’! Ad infastidire Elisabetta sarebbero stati alcuni messaggi che la Salemi avrebbe inviato al suo ex marito Flavio Briatore, in occasione delle vacanze in Sardegna. Messaggi innocui, secondo Giulia, ma la Gregoraci non sembra esserne così convinta. E, ancora oggi, dopo la puntata di ieri sera, ha svelato nuovi dettagli sulla questione. Scopriamoli insieme.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il retroscena su Giulia Salemi: “Smorfiosa”

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: è questa la nuova rivalità, tutta al femminile, nata nella casa del GF Vip 5. Colpa di alcuni messaggi che Giulia Salemi avrebbe mandato a Flavio Briatore, suscitando il fastidio di Elisabetta. Anche se, come specificato dalla showgirl calabrese, al momento dei contatti con Giulia, lei e Flavio erano già separati. Ma cosa ha fatto Giulia per aver “scatenato l’ira” della Gregoraci? Ebbene, durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, Elisabetta è tornata sull’argomento, rivelando che non sono stati solo i messaggi ad infastidirla: “Se una fa, passami il termine, la smorfiosa con quello che è il mio ex marito, viene in un posto dove siamo i padroni di casa e si comporta in un certo modo…Ci sono state anche delle telefonate ricevute mentre io ero là”. Insomma, la Gregoraci non sembra intenzionata a metterci una pietra sopra e aggiunge che sono stati alcuni atteggiamenti di Giulia ad infastidirla: “Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa”.

Nella prossima puntata, Alfonso farà ascoltare queste parole a Giulia? Staremo a vedere! Quel che sembra certo è che questa diatriba non è finita qua! E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? Da che parte state?