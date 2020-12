GF Vip, Giulia Salemi: lo sfogo sulla Gregoraci dopo la diretta

Dopo l’ennesimo scontro avvenuto in diretta al GF Vip ieri sera, Giulia Salemi si è lasciata andare ad uno sfogo su Elisabetta Gregoraci.

Non accenna a placarsi la bufera tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: durante la diretta di ieri sera del GF Vip, tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’influencer italo persiana c’è stata un’altra discussione in merito alla ormai famosa vacanza in Sardegna della scorsa estate. Di tale occasione, ricordiamo, le due concorrenti raccontano versioni diverse: secondo la Salemi, Elisabetta Gregoraci si sarebbe comportata in modo snob nei suoi confronti, mentre la showgirl calabrese ha lasciato intendere che Giulia sarebbe stata molto più gentile con Briatore per ottenere dei favori. Già la scorsa puntata, quando la querelle ha avuto inizio, l’influencer si è mostrata molto infastidita dalle insinuazioni fatte dalla Gregoraci e ha difeso la sua posizione negando di aver avuto altre mire sull’imprenditore oltre al trascorrere una vacanza in compagnia di amici comuni. Ieri sera però ci si è messa anche la contessa De Blanck che, tra gli eliminati, dallo studio ha rivelato che Flavio Briatore le avrebbe parlato di un interesse della Salemi nei suoi confronti, non ricambiato, cosa che è stata negata fermamente dall’influencer.

Giulia Salemi, lo sfogo: “Mi faceva sentire inferiore”

Dopo la puntata, Giulia ha parlato con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis di quanto successo in relazione ad Elisabetta. Ecco le parole di sfogo della ragazza: “Lei è una di una lunghissima serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Mi fa ridere che da una battuta come ‘snobettina’ tu l’hai rigirata e mi stai accusando delle peggio cose. Io non le ho detto nulla, ha fatto tutto lei da sola. Ho visto tutte le facce, le espressioni, le smorfie, è lei che è incattivita”.

Selvaggia si è schierata dalla parte della Salemi, mostrandole appoggio e comprensione per le frasi dette dalla Gregoraci. Voi come la pensate?

