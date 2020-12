Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e tra i protagonisti non poteva mancare la splendida Elisabetta Gregoraci che si è mostrata con un look strepitoso: un abito da capogiro, tutti i dettagli.

La puntata di ieri del GF Vip ha regalato grandi emozioni e un’eliminazione davvero inaspettata. A dover lasciare la casa è stato Enock, uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione. Il dispiacere degli altri concorrenti era palpabile, ma per fortuna l’ingresso di Malgioglio sembra aver rasserenato gli animi. Tra i protagonisti della serata non poteva mancare certamente lei, la bellissima Elisabetta Gregoraci. La showgirl è stata protagonista di uno scontro con Giulia Salemi che l’ha portata a decidere di nominarla. La splendida Elisabetta Gregoraci riesce sempre a colpire il pubblico del GF Vip per i suoi look incredibili e anche ieri ha fatto centro: abito da capogiro, meraviglioso, conoscete il prezzo? Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip, il look strepitoso di Elisabetta Gregoraci

Ha indossato un incredibile mini-abito, la splendida showgirl Elisabetta Gregoraci, dalla scollatura profonda e ornato di una cascata di cristalli lucenti nella parte superiore. Maniche lunghe e gonna leggermente arricciata, un completo che ha messo in risalto la sua forma fisica magnifica e il suo elegante portamento. In abbinato, tacchi a spillo e un paio di orecchini molto raffinati. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’abito sarebbe firmato Elisabetta Franchi e il prezzo sarebbe di 459 euro. I sandali che ha scelto, invece, di Gucci, costerebbero circa 650 euro. Elisabetta Gregoraci è apparsa davvero fenomenale e bellissima. Ricordiamo che i concorrenti proprio nel corso della puntata di ieri sono stati informati della morte di Diego Armando Maradona, cosa che ha scatenato delle polemiche.

E voi, cosa ne pensate del look di Elisabetta Gregoraci?

