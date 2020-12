Nella puntata di ieri del GF Vip c’è stato un nuovo acceso scontro che ha visto protagonista Elisabetta Gregoraci e dopo la puntata è intervenuta Rosalinda, ovvero Adua Del Vesco: “Hai fatto passare brutti messaggi”.

Una puntata carica di emozioni quella del GF Vip, andata in onda ieri. Dopo l’eliminazione di Enock, uno dei protagonisti del reality, abbiamo assistito all’ingresso di Cristiano Malgioglio che, di sicuro, porterà una ventata di allegria. Intanto, continua la diatriba iniziata la scorsa settimana tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Le due sono state protagoniste di un confronto accesso riguardo l’amicizia tra l’ex marito della showgirl e l’influencer. Durante la puntata di ieri, le due donne si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti. Finita la diretta, Giulia Salemi si è sfogata riguardo a quanto accaduto. Rosalinda, alias Adua Del Vesco, altra protagonista del GF Vip, si è scontrata con la Gregoraci per difendere la giovane: “Hai fatto passare brutti messaggi”.

GF Vip, Rosalinda e il confronto con la Gregoraci

Le parole di Rosalinda sono arrivate in difesa di Giulia Salemi dopo quanto accaduto in puntata. Con molta calma e pacatezza, la giovane ha esposto ad Elisabetta Gregoraci il suo pensiero. “Ti devo dire quello che penso” ha esordito Rosalinda. “Magari la tua intenzione era diversa, ma hai fatto passare dei brutti messaggi su una ragazza di 27 anni” ha spiegato alla showgirl. La stessa Giulia Salemi, infatti, è rimasta molto turbata dall’argomento in questione. Elisabetta Gregoraci ha replicato, piccata: “Non sai come sono andate le cose” ha affermato. “Stai giudicando senza sapere, io non ho mai parlato delle tue cose”. La tensione all’interno della casa è apparsa palpabile. Ricordiamo che Elisabetta Gregoraci sta valutando la scelta di rimanere o meno dopo il prolungamento del programma.

