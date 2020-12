Nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 20 Novembre, i concorrenti sono stati informati della morte di Maradona: è polemica sul web.

Il ventiduesimo appuntamento del Grande Fratello Vip, così come tutti gli altri, è stato davvero imperdibile. Per l’ultima puntata del mese di Novembre, infatti, Alfonso Signorini e tutto il suo staff hanno saputo regalare al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano dei momenti davvero unici. A partire, quindi, dall’ingresso di Cristiano Malgioglio. Fino all’eliminazione di Enock. Tuttavia, ciò che non è potuto affatto mancare all’interno della casa è stato il momento di informazione. Il 25 Novembre scorso, lo sappiamo benissimo, è venuto a mancare Diego Armando Maradona. Ed è per questo motivo che il GF Vip ha pensato di rendere partecipi i suoi concorrenti di questa tragica notizia. Così, chiamando in confessionale Maria Teresa Ruta, Alfonso Signorini ha comunicato la morte del ‘Pibe De Oro’ a tutti i ragazzi. Un momento davvero drammatico, c’è da ammetterlo. Anche perché tutti i ragazzi, compresa la giornalista sportiva, sono rimasti completamente delusi e rattristati. Ma che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione del web. Ecco cos’è successo esattamente.

GF Vip, in casa scoprono la morte di Maradona: è polemica sul web

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di questo: la morte di Diego Armando Maradona. Accaduta il 25 Novembre scorso per un arresto cardiorespiratorio, la notizia della scomparsa del ‘Pibe De Oro’ ha letteralmente spiazzato tutti. È proprio per questo motivo che, nel corso della ventiduesima puntata del GF Vip, anche Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di parlarne. Dopo aver chiamato, quindi, Maria Teresa Ruta in confessionale perché lei, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è stata la prima giornalista donna ad averlo intervistato, il padrona di casa ha informato tutti gli inquilini della casa di questa tragica notizia. In un vero e proprio batter baleno, però, si è scatenata una bufera su Twitter. Durante questo emozionante momento, infatti, sono iniziati a comparire commenti che esprimono chiaramente il loro dissenso. Non perché i ragazzi non avrebbero dovuto sapere della morte di Maradona, sia chiaro. Ma perché, a detta di molti, avrebbero dovuto sapere anche della morte di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio.

Questi riportati in alto, ovviamente, ne sono soltanto alcuni. Ma, vi assicuriamo, ce ne sono davvero tantissimi che dicono la stessa cosa. A detta del popolo web, quindi, il Grande Fratello Vip avrebbe dovuto informare gli inquilini della casa non soltanto della morte di Maradona, ma anche di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio. Cosa ne pensate?

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui